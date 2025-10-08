Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με φτερά από πρακτικά Fed - Nvidia

Πάτησε τις 23.043 μονάδες ο Nasdaq με άλμα 1,12%. Κέρδη 0,58% στις 6.753 μονάδες για S&P 500. Ράλι 2,2% η Νvidia. Rebound 1,54% της Oracle.

Επέστρεψε σε μεγάλα κέφια η Wall Street με τον S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, με ώθηση από τα πρακτικά της Fed και το ράλι της Νvidia. O S&P 500 συγκεκριμένα, προσπαθεί να αφήσει πίσω του τη διακοπή του επταήμερου σερί ανόδου λόγω της πτώσης της Oracle (rebound με +1,54% σήμερα), η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της φρενίτιδας γύρω από την AI ενώ το αμερικανικό κυβερνητικό shutdown διανύει τη δεύτερη εβδομάδα του.

Ειδικότερα, ο Dow Jones έκλεισε σταθερός στις 46.601 μονάδες, ο S&P 500 αναρριχήθηκε 0,58% στις 6.753 μονάδες κατακτώντας νέα κορυφή ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 1,12% στις 23.043 μονάδες, που συνιστά φρέσκο ρεκόρ όλων των εποχών. Υποστηρικτικά για τους δείκτες έδρασαν και τα τελευταία πρακτικά της Fed όπου επιβεβαιώθηκε η dovish στροφή για νέες μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο υπάρχει διχογνωμία για το πόσο περαιτέρω θα πρέπει να περικοπούν μαζί με ανησυχίες για αγορά εργασίας και πληθωρισμό.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Νvidia σημείωσε άλμα 2,2% αφού ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Γένσεν Χουάνγκ τόνισε ότι η ζήτηση για τσιπ έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, υπογραμμίζοντας στο CNBC ότι «φέτος, ιδιαίτερα τους τελευταίους έξι μήνες, επικρατεί σημαντικός ενθουσιασμός». Παράλληλα, ο CEO επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή της εταιρείας στη χρηματοδότηση της startup τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένος με την ευκαιρία που μου προσφέρεται».

Οι πιέσεις για τον τίτλο του Λάρι Έλισον ήρθαν μετά το δημοσίευμα του The Information ότι τα περιθώρια κέρδους από την επιχείρηση cloud είναι ασθενέστερα από ό,τι προβλέπουν οι αναλυτές ενώ η εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού χάνει χρήματα από ορισμένες από τις συμφωνίες της για την ενοικίαση των τσιπ της Nvidia. Το άρθρο ενίσχυσε τους φόβους ότι η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται «παγιδευμένη» σε μια φούσκα από την ΑΙ που θυμίζει τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν «έσκασαν» τα dot-com.

Πολλοί αναλυτές της αγοράς παροτρύνουν τους επενδυτές να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω ανοδική πορεία πριν εξαντληθεί το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. «Είχαμε ένα μακρύ ράλι. Όλα μοιάζουν να έχουν παραταθεί. Είναι συναρπαστικό. Είναι ευφορικό», επεσήμανε η Λιζ Τόμας, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην SoFi. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ευφορία μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονη πριν κάτι αλλάξει πραγματικά» πρόσθεσε.

«Γνωρίζουμε μερικά πράγματα που κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όλοι εντυπωσιαζόμαστε με ορισμένες από τις δυνατότητες, αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να υπάρχει ζήτηση για τα τσιπ, ζήτηση για λογισμικό για τα υπολογιστικά συστήματα», σημείωσε ο επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ρος Μέιφιλντ. «Η ζήτηση που εξακολουθεί να υπάρχει - και η Nvidia είναι προφανώς στην καλύτερη θέση στον κόσμο - είναι καθησυχαστικό ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν είναι εντελώς κυκλικές» πρόσθεσε.

«Ακόμα κι αν κοιτάξετε τα τέλη της δεκαετίας του '90, είχαμε μεγάλες διορθώσεις στον Nasdaq κάθε χρόνο, οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός για ένα sell-off στις μετοχές τεχνολογίας. Θα μπορούσαν να υπάρξουν αρκετές διορθώσεις, μεγάλες διορθώσεις στις μετοχές τεχνολογίας, ξέρετε στιγμές τύπου DeepSeek, πριν τελικά φτάσουμε σε κάποιο είδος νέο bull market. Απλώς δεν αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαστε κοντά σε αυτό» συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, το shutdown μπήκε στην όγδοη ημέρα του την Τετάρτη, με τη Γερουσία να απορρίπτει για άλλη μια φορά τα νομοσχέδια χρηματοδότησης, στην έκτη ψηφοφορία που δεν βρίσκεται λύση για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Το «λουκέτο» έχει επηρεάσει ελάχιστα τις μετοχές μέχρι στιγμής, αλλά θέτει μεγαλύτερο κίνδυνο για το επενδυτικό κλίμα όσο περισσότερο διαρκεί, δεδομένων των πιθανών πληγμάτων στην οικονομία των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε νέο λάδι στη φωτιά αφού έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα λάβουν αναδρομικές ενισχύσεις όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια, άνευ αποδοχών, ξεκαθαρίζοντας ότι «εξαρτάται από το για ποιον μιλάμε». Τα εν ενεργεία μέλη του στρατού ενδέχεται επίσης να χάσουν την πληρωμή τους που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.