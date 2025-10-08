ΧΑ: Βάζει πλώρη για νέα υψηλά μετά την αναβάθμιση

Σε αισιόδοξο τόνο η Λεωφόρος Αθηνών, στον «απόηχο» της αναβάθμισης του ΧΑ από τον FTSE Russell. Άλμα 2% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 12:55

Σε αισιόδοξο τόνο οι συναλλαγές της Τετάρτης στο ΧΑ, στον «απόηχο» της απόφασης του FTSE Russell να συμπεριλάβει την ελληνική αγορά μεταξύ των ανεπτυγμένων, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με την πλειονότητα των μετοχών στο ταμπλό να κινείται σε θετικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης δείχνει έτοιμος να στοχεύσει εκ νέου σε τιμές άνω των 2.100 μονάδων και σε υπέρβαση του πρόσφατου υψηλού των 2.126 μονάδων της 14ης Αυγούστου.

Νέα πολυετή υψηλά καταγράφει ήδη ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,72% στις 2.430,47 μονάδες (έως τις 2.448 νωρίτερα) με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος και τις Eurobank και ΕΤΕ να ξεχωρίζουν, ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 2%. Στο μεταξύ, νέες αυξημήνες τιμές-στόχους δίνει για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών η JP Morgan, με τον οίκο να δίνει σύσταση «overweight» και για τις τέσσερις συστημικές. Συγκεκριμένα, αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 4,10 ευρώ από 3,60 ευρώ, για την Eurobank στα 4,10 ευρώ από 3,60 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα, στα 15 ευρώ από 12,80 και για την Πειραιώς, στα 9 ευρώ από 8,20.

Αν και οι μετοχές της υψηλές κεφαλαιοποίησης -ειδικά οι τράπεζες- παραμένουν στο επίκεντρο, με τη συντριπτική πλειονότητα να διαπραγματεύεται με κέρδη, αγοραστικό ενδιαφέρον διαχέεται και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, μετά την αναβάθμιση του ΧΑ θα πρέπει να αναμένεται ένταση της μεταβλητότητας στο ταμπλό, εξαιτίας των απαραίτητων αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων από funds του εξωτερικού, ωστόσο αξιολογούν την εξέλιξη ως ένα θετικό βήμα που πιθανώς ανοίγει τον δρόμο και για μία ακόμα αναβάθμιση, από τον Stoxx αυτή τη φορά, τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2026.

Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι, βραχυπρόθεσμα, η αναβάθμιση του ΧΑ μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης διαφοροποίησης της ελληνικής αγοράς έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε επίπεδο εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης παραμένει φέτος μεταξύ των κορυφαίων σε απόδοση διεθνώς.

Λίγο πριν τις 13:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.090,45 μονάδες με κέρδη 1,01%, κινούμενος ανοδικά από το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Ο τζίρος ενισχυμένος, καθώς ήδη διαμορφώνεται σε 93,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18,58 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν ανοδικά οι Viohalco και Eurobank με κέρδη 2,63% και 2,37% αντίστοιχα, ενώ με κέρδη άνω του 2% ακολουθούν και οι μετοχές των ΕΤΕ (+2,18%) και Cenergy (+2,14%).

Σημαντικά κέρδη άνω του 1,5% καταγράφουν επίσης οι μετοχές των ElvalHalcor, Metlen, Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς και Lamda Development.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Jumbo και ΕΥΔΑΠ με απώλειες 1,52% και 1,23% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν οι τίτλοι των Motor Oil (-0,76%), ΟΠΑΠ (-0,75%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,27%) και Aktor (-0,23%).