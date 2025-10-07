FTSE Russell: Αναβαθμίζει στις Αναπτυγμένες Αγορές το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την κατηγορία των Αναπτυγμένων Αναδυόμενων (Advanced Emerging) στην κατηγορία των Αναπτυγμένων (Developed) αγορών προχώρησε απόψε ο FTSE Russell.

Η αλλαγή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτέμβριου του 2026.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες.

Σύμφωνα με τον FTSE Russell, η Ελλάδα πληροί όλα τα κριτήρια που απαιτεί ο οίκος για να θεωρείται “Developed Market”.

Αναλυτικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών πληροί:

Όλα τα 22 κριτήρια “Quality of Markets” (π.χ. ρευστότητα, πρόσβαση επενδυτών, διαφάνεια, διακανονισμοί)

Ελάχιστη επενδύσιμη κεφαλαιοποίηση & αριθμό εισηγμένων τίτλων

Υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (High GNI per capita)

Credit rating: Investment Grade από τους τρεις μεγάλους οίκους (S&P, Moody’s, Fitch) με “σταθερή” ή “θετική” προοπτική.

Κατά συνέπεια, μετά από τη λήψη σχολίων από την Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών του Δείκτη FTSE Equity Country Classification Advisory Committee και το FTSE Russell Policy Advisory Board, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών της FTSE Russell (FTSE Russell Index Governance Board) επιβεβαιώνει —και έχει την τιμή να ανακοινώσει— την αναταξινόμηση της Ελλάδας από Προηγμένη Αναδυόμενη σε Αναπτυγμένη αγορά, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε σχετικά: «Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο για εμάς. Επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες».