«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η JP Morgan - Νέες τιμές στόχοι

«Bullish» για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η JP Morgan, μετά τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στην Αθήνα με κυβερνητικούς αξωματούχους, επόπτη και ανώτατα στελέχη των ελληνικών τραπεζών. Αυξάνει τις τιμές στόχους.

Σημαντικός παράγοντας για την περαιτέρω επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης των τραπεζών θα αποτελέσει η αποκλιμάκωση του κόστους κεφαλαίων εν μέσω ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής και πολιτικής σταθερότητας.

Ο οίκος θέτει σύσταση «overweight» και για τις τέσσερις συστημικές. Αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 4,10 ευρώ από 3,60 ευρώ, για την Eurobank στα 4,10 ευρώ από 3,60 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα, στα 15 ευρώ από 12,80 και για την Πειραιώς, στα 9 ευρώ από 8,20.

Ο επενδυτικός οίκος προτείνει μια σταδιακά υψηλότερη έκθεση στην Eurobank μέχρι το φινάλε του έτους, η οποία έχει υστερήσει κατά τη φετινή χρονιά, παρά το υψηλότερο κανονικοποιημένο προφίλ ROTE, και αναμένει ισχυρή λειτουργική δυναμική στο δεύτερο εξάμηνο, και στην Εθνική Τράπεζα, η οποία προσφέρει την πιο σαφή ανοδική πορεία στις διανομές το 25-27.

Για την Πειραιώς, επισημαίνει ότι ο επερχόμενος καταλύτης του τετάρτου τριμήνου, που είναι η Εθνική Ασφαλιστική έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από την αγορά, με τη μετοχή να έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του discount. Για την Alpha Bank το risk reward κάπως περιορίζεται, λόγω της φετινής υπεραπόδοσης και της ήδη ενσωματωμένης αποτίμησης για περίπου 13% κανονικοποημένο δείκτη ROTE, αναγνωρίζοντας ωστόσο πιθανό upside από μελλοντικές M&A κινήσεις.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η μακροοικονομική εικόνα παραμένει ευνοϊκή. Το σταθερό πολιτικό σκηνικό δικαιολογεί χαμηλότερο κόστος, αλλά παραμένει ένα στοιχείο που πρέπει να παρακολουθείται ενόψει των εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο επενδυτικός κύκλος στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί καθώς η χώρα προσπαθεί για να κλείσει το επενδυτικό χάσμα με την Ευρώπη και να διευρύνει τη βιομηχανική της βάση σε υποδομές, ενέργεια, φαρμακευτικές και μεταποιητικές βιομηχανίες, βελτιώνοντας την ισορροπία ενός μείγματος ΑΕΠ που εξαρτάται σχετικά περισσότερο από τον τουρισμό. Αυτό θα υποστηρίξει την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και της πιστωτικής επέκτασης στο άμεσο μέλλον, κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια.

Ενώ οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να διορθωθεί η προσφορά και η ζήτηση κατοικιών, οι αναλυτές συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μια ολοένα και υψηλότερη στρατηγική εστίαση από τις τράπεζες θα βοηθήσει επίσης την ανάκαμψη.

Η Ελλάδα παραμένει πιο προστατευμένη από άλλες χώρες της ΕΕ σε ένα κίνδυνο έκτκακτης φορολόγησης στις τράπεζες και στις δημοσιονομικές/πολιτικές ανησυχίες, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς η χώρα παρουσιάζει σημαντικό πλεόνασμα σε ένα σταθερό πολιτικό φιλοαναπτυξιακό σκηνικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η JP Morgan εκτιμά ότι η προοδευτική κάλυψη του κόστους κεφαλαίου θα συνεχιστεί, κλείνοντας το υπόλοιπο χάσμα που ξεπερνά τις 100 μονάδες βάσης. Ωστόσο, η πολιτική παραμένει ένα στοιχείο που πρέπει να παρακολουθείται ενόψει των εκλογών του 2027.

H JP Morgan αναμένει πιστωτική επέκταση 7-9% ετησίως έως το 2027, με επίκεντρο τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν κατά 2-3% το 2026 και 5-6% το 2027. Αντίθετα, η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων θα καθυστερήσει, λόγω υψηλών τιμών ακινήτων και περιορισμένης προσφοράς κατοικιών.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E στο 7,7x και 1,1x TBV για το 2027 για RoTE άνω του 15% (15,7% εξαιρουμένης της Alpha) - εξακολουθούν να είναι κατά 15% φθηνότερες από το ευρωτράπεζες παρά το παρόμοιο ROTE και προφίλ κινδύνου.