Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Κέρδη για τον αμυντικό κλάδο μετά τα σχόλια Τραμπ για Ουκρανία

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές τις συνεδριάσεις της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν με επιφυλακτικότητα την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός όμως που ενίσχυσε τις μετοχές του αμυντικού κλάδου.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τη Ρωσία. «Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να αγωνιστεί και να κερδίσει ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», σημείωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,19% στις 553,88 μονάδες με τους επιμέρους κλάδους να κλείνουν στο «κόκκινο». Εξαίρεση αποτέλεσαν οι αμυντικές μετοχές, καθώς ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημείωσε άνοδο 1,3%. Ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώθηκε 0,11% στις 5.466 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,30% στις 23.681 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,57% στις 7.827 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,20% στις 9.250 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,13% στις 42.423 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 15.215 μονάδες με +0,37%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Saab στο Χρηματιστήριο της Σουηδίας ενισχύθηκε 3,5%, ενώ 6,6% πρόσθεσε η γερμανική Hensoldt και σχεδόν 7% η επίσης γερμανική Renk.

Επιπλέον, το επενδυτικό κοινό αξιολόγησε την είδηση πως οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, σε συμμόρφωση με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που σύναψαν οι δύο πλευρές πριν από σχεδόν δύο μήνες. Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση: Volkswagen (+3,45%), Porsche (+5,7%) και Mercedes-Benz (+3,2%).

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία κατέγραψε σημαντική πτώση για τον Σεπτέμβριο, στο 87,7 από 88,9 τον Αύγουστο, υποχώρηση που ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Jörg Krämer, χαρακτηρίζει ως «ψυχρολουσία».

«Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον, κάτι που μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην απογοήτευσή τους σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής» εξηγεί ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ και η ιδιαίτερα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αποτελούν προϋποθέσεις για τόνωση της οικονομίας. Εκτιμά, δε, πως η υποχώρηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος Ifo υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη αυτή θα είναι μέτρια.

Η πτώση του δείκτη Ifo στο 87,7, χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις (89,4), οφείλεται κυρίως στη σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των επιχειρηματικών προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες (από 91,4 σε 89,7). Η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης επιδεινώθηκε σχετικά λιγότερο (από 86,4 σε 85,7).

Οι επενδυτές εξέτασαν επίσης τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος τόνισε πως θεωρεί τις μετοχές να είναι υπερτιμημένες στην παρούσα φάση: «Εξετάζουμε τις οικονομικές συνθήκες και αναρωτιόμαστε αν οι πολιτικές τις επηρεάζουν με τον τρόπο που επιδιώκουμε. Αλλά έχετε δίκιο, με βάση πολλά κριτήρια, για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές». Ωστόσο, παρά την εκτίμησή του αυτή, διευκρίνισε ότι «δεν είναι περίοδος αυξημένων κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».