G7 και ΕΕ εξετάζουν μέτρα για σπάνιες γαίες

Η G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετούν την καθιέρωση κατώτατων τιμών για την ενίσχυση της παραγωγής σπάνιων γαιών, καθώς και την επιβολή φόρων σε ορισμένες κινεζικές εξαγωγές, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι σπάνιες γαίες, δύσκολα εξορύξιμα μέταλλα, είναι κρίσιμες για την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, αυτοκινήτων και όπλων υψηλής τεχνολογίας. Η Κίνα, κορυφαίος προμηθευτής παγκοσμίως, επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές τον Απρίλιο, σε απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς, προκαλώντας ανησυχία σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Οι ηγέτες της G7 παρουσίασαν τον Ιούνιο Σχέδιο Δράσης για τα Κρίσιμα Ορυκτά, ενώ πρόσφατες συναντήσεις στο Σικάγο επικεντρώθηκαν σε αυστηρότερη ρύθμιση ξένων επενδύσεων, γεωγραφικούς περιορισμούς και ενδεχόμενη επιβολή «φόρου άνθρακα» στις κινεζικές εξαγωγές.

Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση κατώτατων τιμών με κρατικές επιδοτήσεις, μέτρο που έχουν ήδη υιοθετήσει οι ΗΠΑ. Η Αυστραλία και ο Καναδάς εμφανίζονται θετικοί σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ενώ η ΕΕ μελετά και κοινές αγορές ή κοινό απόθεμα στρατηγικών υλικών.

Μέχρι στιγμής, καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί, ενώ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Φυσικών Πόρων του Καναδά απέφυγαν να σχολιάσουν.