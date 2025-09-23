Πάουελ: Η Fed αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση» - Υπερτιμημένες οι μετοχές

Ο Πάουελ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τις μετοχές είναι υπερτιμημένες στην παρούσα φάση.

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση», τόνισε ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, επικαλούμενος από τη μία τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού και την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης, που έχει εγείρει αμφιβολίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Σε ομιλία στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γκρέιτερ Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, ο Πάουελ δεν παρείχε ενδείξεις για το πότε θεωρεί ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

Ο Πάουελ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τις μετοχές είναι υπερτιμημένες στην παρούσα φάση: «Εξετάζουμε τις οικονομικές συνθήκες και αναρωτιόμαστε αν οι πολιτικές τις επηρεάζουν με τον τρόπο που επιδιώκουμε. Αλλά έχετε δίκιο, με βάση πολλά κριτήρια, για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές».

Ωστόσο, παρά την εκτίμησή του αυτή, διευκρίνισε ότι «δεν είναι περίοδος αυξημένων κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

«Οι αγορές μας ακούν και ακολουθούν κάνοντας εκτιμήσεις για το πού πάνε τα επιτόκια. Στη συνέχεια το ενσωματώνουν στις τιμές», είπε ο Πάουελ σε ένα σημείο που αφορούσε τα στεγαστικά επιτόκια.