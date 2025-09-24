Πολιτική | Διεθνή

Μελόνι: Επικίνδυνη και ανεύθυνη η αποστολή Global Sumud Flotilla στη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μελόνι: Επικίνδυνη και ανεύθυνη η αποστολή Global Sumud Flotilla στη Γάζα
«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία της αποστολής «Global Sumud Flottilla», κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία διεξάγεται στην Νέα Υόρκη.

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, Αντόνιο Ταγιάνι, εργάζεται με στόχο μια εναλλακτική λύση: να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας. «Μια πρόταση για την οποία νομίζω ότι υπάρχει η συναίνεση της κυπριακής, της ιταλικής και της ισραηλινής κυβέρνησης, αναμένουμε την απάντηση της Flottila», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Μελόνι απηύθυνε και πάλι «έκκληση στο αίσθημα ευθύνης, διότι δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή με πρωτοβουλίες που μοιάζουν να μην έχουν ως προτεραιότητα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά το να δημιουργήσουν προβλήματα στην ιταλική κυβέρνηση», ολοκλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Ιταλία
Τζόρτζια Μελόνι
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider