Πολιτική | Διεθνή

Σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε «ένα σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα» σε αυτή τη σύνοδο που διεξήχθη την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες, θα έλεγα ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το «σχέδιο Τραμπ», όπως το αποκάλεσε, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, «ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και σε εκείνες όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής».

Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ
gazzetta
gazzetta reader insider insider