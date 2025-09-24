Υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά οι τιμές του χρυσού

Ο χρυσός στη spot αγορά απώλεσε 0,8%. Τα futures χρυσού στις ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες 1,2%.

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα στοιχεία για την ανεργία και τον πληθωρισμό που θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του χρυσού στην spot αγορά απώλεσαν 0,8% στα 3.734,58 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 3.790,82 δολαρίων που σημείωσαν την Τρίτη, ενώ τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν στα 3.768,10 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 1,2%.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,6%. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αυξήθηκαν επίσης.

Οι traders παρακολούθησαν χθες την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γκρέιτερ Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ. «Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση», τόνισε ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, επικαλούμενος από τη μία τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού και την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης, που έχει εγείρει αμφιβολίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

O Πάουελ δεν παρείχε ενδείξεις για το πότε θεωρεί ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

Οι αγορές προεξοφλούν δύο επιπλέον μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, μία τον Οκτώβριο με πιθανότητα 94% και μία άλλη τον Δεκέμβριο με πιθανότητα 77%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση της έκθεσης για την ανεργία και των στοιχείων Αυγούστου για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη για τον πληθωρισμό από την Fed.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε πτώση 0,4% στα 43,84 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.468,44 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 0,7% στα 1.211,45 δολάρια.