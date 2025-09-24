Πολιτική | Διεθνή

Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «δεν δεσμεύει το Ισραήλ»

Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «δεν δεσμεύει το Ισραήλ»
Η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», υπογράμμισε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

