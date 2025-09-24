Μειώνονται στο 15% οι δασμοί των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Σε μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου προχώρησαν οι ΗΠΑ, σε συμμόρφωση με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που σύναψαν οι δύο πλευρές πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Σε μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου προχώρησαν οι ΗΠΑ, σε συμμόρφωση με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που σύναψαν οι δύο πλευρές πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Το Υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ δημοσίευσαν ένα έγγραφο στο διαδίκτυο την Τετάρτη που περιγράφει λεπτομερώς τις αλλαγές, μειώνοντας τους δασμούς σε μια σειρά αγαθών.

Η εντολή θα βοηθήσει να αμβλυνθούν περαιτέρω οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για την εφαρμογή των λεπτομερειών της εμπορικής συμφωνίας που ανακοίνωσαν σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία.

Η τυπική υποβολή στο Ομοσπονδιακό Μητρώο θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είδηση ​​για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία περιμένει εδώ και αρκετές εβδομάδες τους χαμηλότερους δασμούς.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen, Porsche και Mercedes-Benz Group σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση. Η Porsche, η οποία είναι από τις εταιρείες που έχουν πληγεί περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς πουλάει μόνο εισαγόμενα προϊόντα εκεί, σημείωσε άνοδο έως και 3,8% στη Φρανκφούρτη.

Οι 10 μεγαλύτεροι εξαγωγείς αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν έναν κατάλογο εξαιρέσεων για τομείς όπως τα αεροσκάφη, τα εξαρτήματα αεροσκαφών και τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα συν τα συστατικά τους, καθώς και τους «μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους» όπως ο φελλός και ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτά τα αγαθά θα διατηρήσουν χαμηλότερους συντελεστές του λεγόμενου πλέον ευνοούμενου κράτους.