Σε υψηλό 7 εβδομάδων το πετρέλαιο - Άνοδος άνω του 2%

Άνοδο άνω του 2% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, αγγίζοντας υψηλό επτά εβδομάδων, καθώς η απροσδόκητη πτώση των εβδομαδιαίων αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ήρθε να ενισχύσει την αίσθηση της αγοράς για μείωση της προσφοράς εν μέσω εξαγωγικών προβλημάτων από το Ιράκ, τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης πρόσθεσαν 2,5% ή 1,58 δολάρια και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 64,99 δολαρίων/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου του ευρωπαϊκού brent έκλεισαν με άνοδο 2,5% ή 1,68 στα 69,31 δολάρια/βαρέλι. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή κλεισίματος για το Brent από την 1η Αυγούστου και για το WTI από τις 2 Σεπτεμβρίου.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 607.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA). Αυτό συγκρίνεται με την αύξηση 235.000 βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters, αλλά ήταν μικρότερη από τη μείωση 3,8 εκατ. βαρελιών που ανέφεραν πηγές της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η εμπορική ένωση American Petroleum Institute.

Οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν επίσης στην είδηση ότι ο στρατός της Ουκρανίας χτύπησε δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, το σημαντικότερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι επενδυτές εξετάσαν επίσης τις συμφωνίες αρχής στις οποίες κατέληξαν οι οκτώ διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ιρακινό Κουρδιστάν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ και την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου. Το συμφωνηθέν πλαίσιο, μόλις υπογραφεί και τεθεί σε εφαρμογή, θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.