Λαβρόφ σε Ρούμπιο: Η ΕΕ ευθύνεται για τη διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές χώρες ευθύνονται για τη διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές χώρες ευθύνονται για τη διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Λαβρόφ «υπογράμμισε τον απαράδεκτο χαρακτήρα των ελιγμών του Κιέβου και ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών που έχουν ως στόχο τη διαιώνιση της σύγκρουσης» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images