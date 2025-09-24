Το πλήθος των μη μισθωτών στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 1.421.129, με μέση ηλικία 49,54 και αναλογία ανδρών - γυναικών 61,4%-38,6%. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και 222.253 ασφαλισμένοι που διατηρούν επιχείρηση και παράλληλα έχουν μισθωτή εργασία.

Έλληνας, ηλικίας άνω των 45 ετών, κυρίως έμπορος και σπανιότερα εστιάτορας ή ξενοδόχος, είναι ο μέσος επιχειρηματίας στη χώρα μας. Οι περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα από επιλογή και προς αξιοποίηση συγκεκριμένων ευκαιριών και όχι λόγω έλλειψης άλλων προοπτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, υπάρχουν 977.417 ενεργές επιχειρήσεις εκ των οποίων η μία στις τέσσερις είναι εμπορικές. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων και επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών. Μόλις το 6,34% των επιχειρήσεων είναι μεταποιητικές.

Προτιμούν τις φθηνές εισφορές

Ως προς την κατανομή σε ασφαλιστικές κατηγορίες, το 16% των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων υπάγονται στην «ειδική» κατηγορία των νέων ασφαλισμένων για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης, με μειωμένη εισφορά (108,35 €). Το 62% υπάγεται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (180,58 €).

Συνολικά στην «ειδική» και στην 1η ασφαλιστική κατηγορία υπάγεται το 78% των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ το υπόλοιπο 22% κατανέμεται στις 5 υψηλότερες κατηγορίες.

Τα ποσά των εισφορών ανά ασφαλιστική κατηγορία διαφοροποιούνται και για τους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν το 28% του συνολικού πλήθους των μη μισθωτών (399.342). Οι αγρότες υπάγονται κατά 85% στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (106,02 €), ενώ το υπόλοιπο 15% κατανέμεται στις 5 υψηλότερες κατηγορίες.

Η αναλογία ανδρών - γυναικών είναι 65% - 35% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 51% - 49% για τους αγρότες.

Ως προς τον φορέα προέλευσης, το 60% των μη μισθωτών εντάσσονται στον τ.ΟΑΕΕ, το 28% στον τ.ΟΓΑ και το 10,5% στο τ.ΕΤΑΑ. Καταγράφονται 601 ασφ/νοι του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 2.105 πωλητές λαϊκών αγορών, ενώ υπάρχουν 17.311 μη μισθωτοί με ασφάλιση σε άνω του ενός τ.ΦΚΑ.

Τέλος ως προς την υπηκοότητα, οι Έλληνες αποτελούν το 96% του συνόλου των ασφαλισμένων. Από τους αλλοδαπούς συχνότερη χώρα προέλευσης είναι η Αλβανία αντιπροσωπεύοντας το 32% των αλλοδαπών, και ακολουθούν η Βουλγαρία (7%), η Ρουμανία (6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (5%).