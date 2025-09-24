Λάιεν: «Στο τραπέζι» η κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους που θα εισέρχεται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ είναι «στο τραπέζι».

Η δήλωση της Φον ντερ Λάιεν έρχεται μετά από πολλαπλές ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο κρατών μελών του ΝΑΤΟ αυτό το μήνα, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Εσθονία, οι οποίες έθεσαν την Ευρώπη σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής.

«Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο CNN. «Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισβολής στον εναέριο χώρο, μετά από προειδοποίηση και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, φυσικά και υπάρχει η επιλογή να καταρρίψουμε ένα μαχητικό αεροσκάφος που εισβάλλει στον εναέριο χώρο μας».

Υπενθυμίζεται ότι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα, λέγοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο, ενώ για τη στάση των ΗΠΑ τόνισε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». «Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Λίγο αργότερα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλάφ Σικόρσκι απάντησε σε ένα βίντεο στη δήλωσε Τραμπ σχετικά με το ζήτημα, λέγοντας «Ελήφθη». Μιλώντας στον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό LBC την Τετάρτη, ο Σικόρσκι εξήγησε: «Ο στρατός έχει καθήκον να προστατεύει το έδαφός του, καθώς στον αέρα, και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο». Ωστόσο, είπε, είναι προτιμότερο «να αναχαιτίζουμε τα drones και τους πυραύλους κρουζ πάνω από το ουκρανικό έδαφος πριν απειλήσουν να προκαλέσουν ζημιές σε ζωές και περιουσίες πάνω από το έδαφος του ΝΑΤΟ».

Η ρωσική παρέμβαση στην Ευρώπη δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν περιορίζεται σε αεροπορικές εισβολές. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει εντείνει τις δραστηριότητες κατασκοπείας, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παρέμβασης στις εκλογές των ευρωπαϊκών χωρών, σχολιάζει το Politico.

«Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια σε όλους τους τομείς», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στο CNN. «Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο που βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τον οποίο η Ρωσία διεξάγει εναντίον των δημοκρατιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για αυτό αντιδρούμε σε όλους τους τομείς. Και όπως είπα, είναι απόφαση του ΝΑΤΟ, αλλά θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής: Δεν θα αγγίζετε το έδαφός μας».

