Wall Street: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι ρευστοποιήσεις στο ΑΙ

Nvidia και Oracle επηρέασαν το momentum της αγοράς.

Πτωτικά κινήθηκε την Τετάρτη ο αμερικανικός δείκτης S&P 500, επηρεασμένος από τις μετοχές των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Oracle που δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Αναλυτικότερα, ο S&P 500 έχασε 0,28%, κλείνοντας στις 6.637 μονάδες. Ο Dow Jones έχασε 171 μονάδες ή 0,37%, στις 46.121 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,33%, στις 22.497 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia διολίσθησε σχεδόν 1%, διευρύνοντας τις απώλειες της Τρίτης, καθώς οι αυξημένοι φόβοι για την πιθανή κυκλική/ανατροφοδοτούμενη λειτουργία της βιομηχανίας του ΑΙ καθιστούν σκεπτικούς τους επενδυτές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κατασκευάστρια τσιπ ανακοίνωσε μια συνεργασία-μαμούθ 100 δισ. δολαρίων με την OpenAI. Πτωτικά κινήθηκε και η Oracle, ο έτερος «παίκτης» του ΑΙ.

Οι απώλειες του Nasdaq «μάζεψαν» λίγο πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών χάρη στη μετοχή της Intel η οποία εκτοξεύτηκε 6% στον απόηχο της είδησης πως έχει προσεγγίσει την Apple για πιθανή επένδυση. Το νέο έρχεται μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι επενδύει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία.

Παραμένοντας στον τεχνολογικό κλάδο, η μετοχή της Micron Technology υποχώρησε 2%, καθώς τα κέρδη και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές, στέλνοντας ακόμη ένα σήμα πως η εμπιστοσύνη στα στοιχήματα στο ΑΙ δεν είναι δεδομένη.

Τη δική της «αστρική» πορεία τράβηξε η μετοχή της Lithium Americas, η οποία ενισχύθηκε κατά 95,7% μετά την είδηση πως η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία εξόρυξης, καθώς αυτή επαναδιαπραγματεύεται τους όρους ενός δανείου ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργειας για το ορυχείο Thacker Pass.

Στα επιχειρηματικά νέα, ξεκίνησαν να πέφτουν οι υπογραφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του ΟΗΕ, καθώς η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS σύναψε 20ετή συμφωνία με την Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Aλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ η συμφωνία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Eρντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η προμήθεια θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Οι ροές θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις ΗΠΑ και εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνει το Reuters.

Οι traders παρακολούθησαν χθες την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γκρέιτερ Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ. «Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση», τόνισε ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, επικαλούμενος από τη μία τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού και την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης, που έχει εγείρει αμφιβολίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. O Πάουελ δεν παρείχε ενδείξεις για το πότε θεωρεί ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

Στα μάρκο της ημέρας, απροσδόκητη αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, μετά την πτώση 1,8% που σημείωσαν τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022, πιθανώς λόγω των εκτεταμένων μειώσεων τιμών και των κινήτρων πώλησης από τους κατασκευαστές.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών σημείωσαν άλμα 20,5% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 800.000. Ο ρυθμός αυτός ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις της έρευνας του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν στις 650.000 από τις 664.000 τον Ιούλιο.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση της έκθεσης για την ανεργία και των στοιχείων Αυγούστου για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη για τον πληθωρισμό από την Fed.