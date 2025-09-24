«Σφίγγει το ζωνάρι» η Σλοβακία για περιορισμό του ελλείμματος

Οικονομία | Διεθνή

Το «πράσινο φως» για «πακέτο» αύξησης φόρων και μείωσης δαπανών, αξίας 2,7 δισ. ευρώ, έδωσαν οι νομοθέτες της Σλοβακίας με στόχο να συρρικνωθεί ένα από τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των μέτρων είναι η αύξηση των φόρων εισοδήματος για τους εργαζόμενους με άνω του μέσου όρου εισοδήματα, οι προσαρμογές του φόρου προστιθέμενης αξίας για ορισμένα τρόφιμα, οι φόροι στον τζόγο και οι αυξημένες εισφορές υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξοικονόμηση από τις περικοπές δαπανών θα μπορούσε να φτάσει τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και τα λεπτομερή μέτρα θα αποκαλυφθούν τον επόμενο μήνα.

Η οικονομία της Σλοβακίας αντιμετωπίζει σημαντική επιβράδυνση λόγω των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, ιδίως των εμπορικών εντάσεων της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μειώσει τα φορολογικά έσοδα.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο έχει ήδη εισαγάγει δύο πακέτα εξυγίανσης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος τα τελευταία χρόνια, αλλά ο αντίκτυπός τους εξουδετερώθηκε από την αύξηση των δαπανών για συντάξεις, μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και επιδοτήσεις ενέργειας.

Το έλλειμμα των δημόσιων οικονομικών της Σλοβακίας παραμένει περίπου στο 5% του ΑΕΠ από το 2023. Ο υπουργός Οικονομικών Λάντισλαβ Καμενίτσκι δήλωσε ότι το εγκεκριμένο πακέτο θα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα σε περίπου 4,2% το επόμενο έτος.

