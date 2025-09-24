Αυτοκίνητο

Η Suzuki επανασχεδίασε το σήμα της για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Suzuki επανασχεδίασε το σήμα της για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια
Το νέο έμβλημα θα παρουσιαστεί αρχικά σε πρωτότυπα μοντέλα κατά τη διάρκεια του «Japan Mobility Show 2025».

Η Suzuki επανασχεδίασε το έμβλημά της για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Αυτό αντικατοπτρίζει το εταιρικό σύνθημα «By Your Side» και εκφράζει τη σταθερή δέσμευση της Suzuki που είναι «στο επίκεντρο ο πελάτης», καθώς και τις νέες προοπτικές για το μέλλον.

Για να αποδοθεί αυτή η διαρκής δέσμευση, διατηρήθηκε το περίγραμμα της εταιρικής ταυτότητας της Suzuki, το εμβληματικό «S», ενώ υιοθετήθηκε ένας επίπεδος σχεδιασμός, κατάλληλος για την ψηφιακή εποχή, ώστε να συμβολίσει τις νέες δυνατότητες.

Επιπλέον, η παραδοσιακή επιχρωμίωση αντικαταστάθηκε με βαφή ασημί υψηλής φωτεινότητας, με σκοπό τόσο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την έκφραση της μετάβασης σε μια νέα εποχή.

Το νέο έμβλημα θα παρουσιαστεί αρχικά σε πρωτότυπα μοντέλα κατά τη διάρκεια του «Japan Mobility Show 2025».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Αυτοκίνητο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider