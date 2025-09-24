Η Suzuki επανασχεδίασε το σήμα της για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια

Το νέο έμβλημα θα παρουσιαστεί αρχικά σε πρωτότυπα μοντέλα κατά τη διάρκεια του «Japan Mobility Show 2025».

Η Suzuki επανασχεδίασε το έμβλημά της για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Αυτό αντικατοπτρίζει το εταιρικό σύνθημα «By Your Side» και εκφράζει τη σταθερή δέσμευση της Suzuki που είναι «στο επίκεντρο ο πελάτης», καθώς και τις νέες προοπτικές για το μέλλον.

Για να αποδοθεί αυτή η διαρκής δέσμευση, διατηρήθηκε το περίγραμμα της εταιρικής ταυτότητας της Suzuki, το εμβληματικό «S», ενώ υιοθετήθηκε ένας επίπεδος σχεδιασμός, κατάλληλος για την ψηφιακή εποχή, ώστε να συμβολίσει τις νέες δυνατότητες.

Επιπλέον, η παραδοσιακή επιχρωμίωση αντικαταστάθηκε με βαφή ασημί υψηλής φωτεινότητας, με σκοπό τόσο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την έκφραση της μετάβασης σε μια νέα εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ