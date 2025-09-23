Επιστρέφουν στα κέρδη οι ευρωαγορές με βοήθεια από ΗΠΑ

Η ανάκαμψη στα ευρωπαϊκά ταμπλό τροφοδοτείται από τα ιστορικά υψηλά της Wall Street.

«Φρένο» στο πτωτικό τους σερί επιχειρούν να βάλουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, με την ανάκαμψη να τροφοδοτείται από τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν στην Wall Street.

Στήριξη παρέχεται και από τον τεχνολογικό κλάδο με απότομη άνοδο στις μετοχές αιολικής ενέργειας, μετά από ευνοϊκή δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ υπέρ της Orsted.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,13% στις 554,13 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,23% στις 5.452 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,38% στις 23.617 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,41% στις 7.862 μονάδες και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,24% στις 9.248 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ανεβαίνει 0,25% στις 42.529 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αναρριχάται 0,09% υποχωρεί στις 15.109 μονάδες.

Η μετοχή της Orsted καταγράφει άλμα 9,4%, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις ΗΠΑ, που επιτρέπει στην εταιρεία να επανεκκινήσει το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ.

Ώθηση στα ταμπλό δίνει και η είδηση πως η ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI για την κατασκευή data centers, με τον Γένσεν Χουάνγκ να χαρακτηρίζει τη συνεργασία ως «ένα γιγάντιο έργο».

Στο πεδίο των «μάκρο», τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών αναπτύχθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο, καθώς η ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την περαιτέρω πτώση που σημείωσε η μεταποίηση. Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης διαμορφώθηκε στις 52,4 μονάδες, από 50,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Πάνω από το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των traders βρίσκονται και οι τελευταίες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ. Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, ανέφερε ότι μια συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 παρά στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Διστακτικότητα στην Ασία

Η μεταβλητότητα χαρακτήρισε τις περισσότερες ασιατικές αγορές, με τον Nikkei 225 στην Ιαπωνία να ξεχωρίζει με ράλι 0,99%, στις 45.493,66 μονάδες. Θετικά κινήθηκε και ο KOSPI στη Νότια Κορέα με κέρδη 0,51% στις 3.486,19 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο ASX 200 ανέβηκε κατά 0,5%, ενώ στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν στις κινεζικές αγορές. Ο Shanghai Composite υποχώρησε -0,57%, στις 3.806,58 μονάδες ενώ αντίστοιχα, ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 0,88%, στις 26.111,10 μονάδες.