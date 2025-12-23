Μαυροβούνιο: Άρση της υποχρέωσης θεώρησης για Τούρκους υπηκόους

Η Ποντγκόριτσα αποφάσισε σήμερα να άρει την υποχρέωση βίζας για Τούρκους υπηκόους, επαναφέροντας ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Η Ποντγκόριτσα αποφάσισε σήμερα να άρει την υποχρέωση βίζας για Τούρκους υπηκόους, επαναφέροντας ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, που θα διαρκεί όμως για μικρότερη χρονική διάρκεια, με την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να κάνει λόγο για βελτιωμένη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές.

Μετά τη βία που προκλήθηκε από το μαχαίρωμα ενός Μαυροβουνίου άνδρα στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα από μια ομάδα Τούρκων, το Μαυροβούνιο ανέστειλε τον Οκτώβριο ένα καθεστώς που επέτρεπε παραμονή χωρίς βίζα έως και 90 ημέρες για Τούρκους υπηκόους.

«(...) η συνεργασία με τις τουρκικές αρχές έχει ενισχυθεί, παράλληλα με την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων ασφαλείας και μετανάστευσης», ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου.

«Η απόφαση προβλέπει μείωση της επιτρεπόμενης παραμονής από 90 σε 30 ημέρες, με σημείωση ότι το καθεστώς βίζας μπορεί να επανέλθει σε περίπτωση αξιολόγησης των κινδύνων ασφαλείας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση της βαλκανικής χώρας δήλωσε ότι με την άρση της υποχρέωσης θεωρήσεων για τους Τούρκους υπηκόους ευθυγραμμίζει την πολιτική της με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία στοχεύει να ενταχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ