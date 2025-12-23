Πετρέλαιο: Σταθερές τιμές περιμένοντας τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα

Το Brent ενισχύθηκε 31 σεντς κλείνοντας στα 62,38 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 37 σεντς και διαπραγματεύεται στα 58,38 δολ.

Μικρές μεταβολές σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι πιθανές πωλήσεις αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας που κατασχέθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντισταθμίστηκαν από τους αυξημένους φόβους για διακοπή της προσφοράς μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά πλοία και προβλήτες.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύθηκαν 31 σεντς κλείνοντας στα 62,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 37 σεντς και διαπραγματεύεται στα 58,38 δολάρια.

Οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από 2% τη Δευτέρα, με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε δύο μήνες και το WTI να ανεβαίνει τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 14 Νοεμβρίου.

«Μετά την απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου τη Δευτέρα... η μεγάλη υπερπροσφορά εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άνοδο. Με την πλωτή αποθήκευση στο υψηλότερο σημείο της από το 2020, η άνοδος φαίνεται περιορισμένη, ειδικά σε μια περιορισμένη εβδομάδα διακοπών με περιορισμένες συναλλαγές», δήλωσε ο αναλυτής της IG, Άξελ Ρούντολφ.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που είχαν κατασχέσει στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των μέτρων των ΗΠΑ που περιλαμβάνουν «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Οι αγορές πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν επαρκώς εφοδιασμένες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ανέφερε η Barclays σε σημείωμα με ημερομηνία Δευτέρας, ωστόσο η τράπεζα πρόσθεσε ότι το πλεόνασμα πετρελαίου θα συρρικνωθεί σε μόλις 700.000 βαρέλια την ημέρα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ότι η παρατεταμένη αναστάτωση θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την αγορά.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας αργά τη Δευτέρα και προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις και ένα πλοίο, στη δεύτερη επίθεση στην περιοχή σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε δύο πλοία, δύο προβλήτες και πυροδότησαν πυρκαγιά σε ένα χωριό στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχεύσει πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδους στόλου και των τάνκερ που προσπαθούν να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.