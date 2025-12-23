Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.077 δικαιούχους

Το ποσό των 25,3 εκατ. ευρώ πίστωσε σε 43.077 δικαιούχους ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει, από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και άρχισαν οι πληρωμές ενισχύσεων με τη διαδικασία των ελέγχων, έως σήμερα, έχουν πιστωθεί 1,44 δισεκ. ευρώ στους λογαριασμούς 532.611 μοναδικών δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών σήμερα καταβλήθηκαν τα εξής ποσά:

42.982 κτηνοτρόφοι έλαβαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για την ευλογιά και την πανώλη.

61 αγρότες έλαβαν 221.000 ευρώ για φερτά υλικά στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

12 αγρότες έλαβαν 22.000 ευρώ για τις καλλιέργειες σύκων, φιστικιών, μήλων και καστάνων, στους νομούς Αττικής και Λάρισας.

22 αγρότες έλαβαν 60.500 ευρώ για ζημιές στον νομό Καβάλας από πτώση αεροσκάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγρότες
Αγροδιατροφή
