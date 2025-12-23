Μετ' εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων - LIVE χάρτης με τα μπλόκα

Οι αγρότες τακτικά ανοίγουν λωρίδες και αποσύρουν τρακτέρ αλλά όπως όλα δείχνουν η Τροχαία εκτρέπει τους οδηγούς σε άλλους δρόμους, λέγοντας ότι σημεία, είναι επικίνδυνα.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί σε οδικούς άξονες στη χώρας καθώς η έξοδος των εκδρομέων γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω των μπλόκων και των εκτροπών από την ΕΛΑΣ. Οι αγρότες τακτικά ανοίγουν λωρίδες και αποσύρουν τρακτέρ αλλά όπως όλα δείχνουν η Τροχαία εκτρέπει τους οδηγούς σε άλλους δρόμους, λέγοντας ότι σημεία, είναι επικίνδυνα.

Στο Σχηματάρι, οι οδηγοί πρέπει να εξοπλιστούν με υπομονή καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Παρόμοια εικόνα «έρχεται» και από τον κόμβο στη Ριτσώνα, με την απόσταση Ριτσώνα - Σχηματάρι να σπάει κάθε ρεκόρ και τους οδηγούς να τη διανύουν σε 50 λεπτά, από 10 που ήταν πριν. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τους Θεσσαλονικείς. Η κυκλοφορία μέσω της παρακαμπτηρίου από Σίνδο, Χαλάστρα και Κύμινα φτάνει τα 50 λεπτά, με ουρές έως 15 χιλιόμετρα.

Μέσω των διοδίων των Μαλγάρων, η ίδια διαδρομή διαρκεί περίπου 15 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρόνος μετακίνησης έχει τετραπλασιαστεί. Η ΕΛΑΣ άνοιξε τελικά τα Μάλγαρα, αφότου οι αγρότες του μπλόκου παρέταξαν τα τρακτέρ τους στα πλαϊνά, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια

Η τροχαία δεν επέτρεψε τελικά τη διέλευση οχημάτων από το δρόμο που άνοιξαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας, οπότε η μετακίνηση γίνεται από παρακαμπτηρίους. Οι αγρότες διευθαίτησαν τα οχήματά τους το πρωί ώστε να είναι ελεύθερη μία λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο η ΕΛΑΣ δεν επέτρεψε την διέλευση ιδιωτικών οχημάτων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο φόρτος οχημάτων συγκεντρώνεται στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατυκάμπου, όπου υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Οι αγρότες προτίθενται να κάνουν σύσκεψη μέσα στην ημέρα ώστε να διευθαιτήσουν και πάλι τα τρακτέρ τους, ζητώντας από την Αστυνομία να επιτρέψει την κίνηση των ΙΧ στην Νέα Εθνική Οδό

