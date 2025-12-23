Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»
Το περιοδικό εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση "Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία" και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου "Σχεδία", το οποίο εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση "Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία" και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του διεθνούς δικτύου περιοδικών δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις της "Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία", που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ειδική μνεία έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας, εκ μέρους της "Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία", με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου αστέγων στην Αθήνα, το 2027.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η mega κλήρωση με 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Δείτε εάν κερδίσατε

Ακριβά μου Χριστούγεννα - Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι

Έρχονται επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ως 150.000 ευρώ για ίδρυση startups στην Ήπειρο

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider