Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ - Μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Λιβύης

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «χάθηκε η επικοινωνία» με το τζετ στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης και άλλα τέσσερα άτομα.

Η πτήση ήταν καθ’ οδόν από την Άγκυρα για την Τρίπολη, όταν ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 17.10 τοπική ώρα και η επαφή μαζί του χάθηκε στις 17.52.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ