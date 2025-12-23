Χρυσός, ασήμι και πλατίνα «λάμπουν» σε επίπεδα ρεκόρ

Το ασήμι συνέχισε την άνοδο ρεκόρ του την Τρίτη, σπάζοντας το βασικό όριο των 70 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός και η πλατίνα άγγιξαν επίσης ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, το ασήμι spot ενισχύθηκε 3% στα 71,06 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 71,08 δολαρίων νωρίτερα. Οι τιμές μετρούν ράλι 145% από την αρχή του έτους.

«Στο κάτω μέρος αυτού, η πραγματικότητα είναι η προσφορά και η ζήτηση μιας αγοράς που βρίσκεται σε έλλειμμα εδώ και πέντε χρόνια, παράλληλα με την αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση. Η πτυχή του ασφαλούς καταφυγίου, οι προσδοκίες για ένα πιο αδύναμο δολάριο και χαμηλότερες αποδόσεις είναι μέρος αυτής της εξίσωσης», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

«Ο επόμενος στόχος του ασημιού είναι τα 75 δολάρια, αλλά η αποκόμιση κερδών στο τέλος του έτους θα μπορούσε να προκαλέσει υποχώρηση» πρόσθεσε.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε μια εβδομάδα που μειώθηκε λόγω των διακοπών. Ένα πιο αδύναμο δολάριο καθιστά τα μέταλλα που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ελκυστικά για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Κοντά στα ρεκόρ και ο χρυσός

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,8% στα 4.478,52 δολάρια ανά ουγγιά, στις 13:51 μ.μ. ET (20:51 ώρας Ελλάδας), αφού έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 4.497,55 δολαρίων.

Η τιμή του χρυσού κερδίζει 70% φέτος, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των μειώσεων των επιτοκίων των ΗΠΑ, των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν 0,8% υψηλότερα στα 4.505,7 δολάρια.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε τη μακροπρόθεσμη θεματική της διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών ως έναν σημαντικό ώθηση για τις τιμές του χρυσού μέχρι το τέλος της δεκαετίας», ανέφεραν οι αναλυτές της SP Angel σε σημείωμα.

«Βλέπουμε ότι ο χρυσός θα κινηθεί προς τα 5.000 δολάρια/ουγγιά τον επόμενο χρόνο», ανέφερε το σημείωμα.

Ανοδικά και η πλατίνα

Η τιμή spot πλατίνας ισχυροποιήθηκε 6,4% στα 2.255 δολάρια, μετά την άνοδο σε ιστορικό υψηλό των 2.262,74 δολαρίων ανά ουγγιά νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το παλλάδιο κέρδισε 5,7%, φτάνοντας στο υψηλό τριετίας των 1.859,38 δολαρίων. Τα αδελφά μέταλλα χρησιμοποιούνται σε καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων, όπου βοηθούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια για την άρση της απαγόρευσης των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035.

Αυτή η είδηση ​​είναι «μια ένεση στεροειδούς για τα PGM (μέταλλα της ομάδας πλατίνας), παρατείνοντας τη χρήση τους σε καταλυτικούς μετατροπείς», ανέφεραν οι αναλυτές της Mitsubishi σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα.