Metlen: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 61 ευρώ η Berenberg

Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Metlen, στα 61 ευρώ, από 59 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Berenberg, διατηρώντας παράλληλα σύσταση «buy».

Σημειώνεται ότι η νέα τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Στο report τους, οι αναλυτές της Berenberg αναδεικνύουν το συνεργατικό μοντέλο της METLEN, ανάμεσα στους κλάδους Ενέργειας και Μετάλλων, ως θεμέλιο της συνεχιζόμενης, ισχυρής κερδοφορίας της εταιρείας.

Η Berenberg τονίζει το ρεκόρ κερδοφορίας που κατάφερε να καταγράψει η Metlen για ακόμα ένα εξάμηνο, εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδοσης του MPP.

Με οδηγό την M Renewables και το επιτυχημένο Asset Rotation Model, και οι αναλυτές της Berenberg με τη σειρά τους, επανεπιβεβαίωσαν το στόχο για EBITDA άνω του €1 δισ. που έθεσε η διοίκηση της Εταιρείας για το 2025, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA στο επίπεδο των €2 δισ.