Διστακτική αντίδραση με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Ανοδική αντίδραση, με χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν τη φάση συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται η αγορά, «έβγαλε» την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap η Cenergy με άλμα 4,43%.

Ανοδική αντίδραση, με χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν τη φάση συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται η αγορά, «έβγαλε» την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Προερχόμενος από τριήμερη διόρθωση που του κόστισε το 2,10% της αξίας του, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος σήμερα, σημειώνοντας στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης υψηλό ημέρας στις 2.034 μονάδες. Κινούμενος έκτοτε σε εξαιρετικά στενό εύρος διακύμανσης 10 μόλις μονάδων, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με άνοδο 0,39% στις 2.027,04 μονάδες.

Έτσι, αν και διέκοψε το τριήμερο πτωτικό σερί, το πρόσημο της εβδομάδας για τον ΓΔ παραμένει μέχρι στιγμής αρνητικό (-1,73%), και απομένει για την ολοκλήρωσή της η συνεδρίαση της Παρασκευής, ημέρα τριπλής λήξης παραγώγων, rebalancing και αναμονής για την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους από τη Moody’s.

Η άνοδος της Πέμπτης συνοδεύθηκε από αισθητά αποδυναμωμένο τζίρο, καθώς στη λήξη της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών ο «καθαρός» δεν ξεπερνούσε τα 122 εκατ. ευρώ. Τελικά διαμορφώθηκε στα 183,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 16,43 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ανάμεσα στα 19 πακέτα που πέρασαν μέσω του ΧΑ, ξεχώρισαν η Lamda Development (503 χιλ. τεμάχια στα 7,275 ευρώ, αξίας 3,66 εκατ. ευρώ), η ΕΤΕ (183 χιλ. τεμάχια στα 11,91 ευρώ, αξίας 2,18 εκατ. ευρώ), η Alpha Bank με δύο πακέτα (500 χιλ. τεμαχίων έκαστο, στα 3,4115 και 3,373 ευρώ, αξίας 1,71 εκατ. και 1,69 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), καθώς και η Interlife (284 χιλ. τεμάχια στα 4,80 ευρώ, αξίας 1,36 εκατ. ευρώ).

Κοντά στα χαμηλά ημέρας το κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη, που έκλεισε ενισχυμένος 0,34% στις 2.189,22 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε αρνητικό έδαφος την Τρ. Πειραιώς (-0,38%) και τις Credia και Optima αμετάβλητες στα 1,54 ευρώ και 8,45 ευρώ αντίστοιχα.

Η διστακτική άνοδος του ΓΔ, ενόσω οι DAX και CAC 40 σημείωναν άνοδο άνω του 1%, στηρίχθηκε από επιλεγμένα μη τραπεζικά blue-chips, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η Cenergy με άλμα 4,43% στα 11,78 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να σπάει το «φράγμα» των 2,5 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, επιβαρυντική για τον ΓΔ ήταν η κίνηση της Coca-Cola HBC που σημείωσε νέο κλείσιμο κάτω από τα 42 ευρώ, επίπεδα που είχε να δει από τα μέσα Απριλίου.

Στο σύνολο του ταμπλό η τελική εικόνα ισορροπημένη, με 58 μετοχές σε θετικό έδαφος, 54 σε αρνητικό και 39 αμετάβλητες, και την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,1:1.

Υπενθυμίζεται ότι από το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης η μετοχή της Metlen εντάσσεται στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid Index. Η Τρ. Κύπρου μπαίνει στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, ενώ η ElvalHalcor στον FTSE Emerging Europe Mid Cap Index. Επίσης, ο τίτλος της Coca-Cola HBC εντάσσεται στον Stoxx UK 50, η Eurobank στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Europe Mid Cap και η Aktor στον Stoxx Emerging Europe Small Cap. Ο τίτλος της Πετρόπουλος εισάγεται στον FTSE Emerging Europe MicroCap Index.

Στον FTSE Large Cap, πέραν της Cenergy, ξεχώρισαν και οι Jumbo και ΟΠΑΠ με κέρδη 1,86% και 1,64% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΔΕΗ (+0,93%), ΟΤΕ (+0,90%), Metlen (+0,89%), Viohalco (+0,87%), ΕΤΕ (+0,84%), Eurobank (+0,59%) και Alpha Bank (+0,21%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν ο τίτλος του ΔΑΑ με απώλειες 2,61% στα 10,08 ευρώ και ακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Helleniq Energy (-0,72%), Τιτάν (-0,69%), Τρ. Πειραιώς (-0,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%) και ΕΥΔΑΠ (-0,14%).