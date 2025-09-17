UBS: Αναθεωρεί ανοδικά την τιμή-στόχο για τον Stoxx 600

Αναμένει άνοδο 8% έως το τέλος του 2025, με πρωταγωνιστές τους κλάδους των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 προχώρησαν οι αναλυτές της UBS. Όπως σχολιάζουν, «τα πράγματα έχουν γίνει πιο θετικά (λιγότερο αρνητικά) νωρίτερα απ’ όσο αναμενόταν», κι έτσι «βλέπουν» άνοδο του δείκτης στις 600 μονάδες για το 2025 και στις 650 μονάδες για το 2026.

Όπως εξηγούν, η αναμενόμενη απόδοση από εδώ και πέρα θα είναι +8% έως το τέλος του έτους (δεν απομένουν πολλά μερίσματα) συν ένα επιπλέον +8% το 2026 (+11% συνολική απόδοση).

Η UBS αναμένει ότι οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας θα συνεχίσουν να ηγούνται και, συνεπώς, μάλλον χρειάζεται να ενισχυθούν κατά 10%-12% ως το τέλος του έτους ώστε να επιτευχθεί αυτό, ενώ στον αντίποδα αναμένει υστέρηση στα βασικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στην πληροφορική, με περιορισμένα κέρδη της τάξης του 0%-5%.

Τι μπορεί να πάει στραβά;

Η UBS σχολιάζει ότι σε πολιτικό επίπεδο, είτε πρόκειται για την αβεβαιότητα γύρω από την κυβέρνηση ή τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, είτε για τη βιωσιμότητα χρέους και ελλειμμάτων σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, είτε για την άνοδο λαϊκιστικών/εθνικιστικών ζητημάτων όπως η μετανάστευση, η Ευρώπη υποφέρει από «απόσπαση προσοχής». Κι αυτό, διότι θα έπρεπε να εστιάζει σε στοχευμένες προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο (υλοποίηση συστάσεων της Έκθεσης Draghi).

Ως προς τους δασμούς, η UBS υπενθυμίζει ότι η ευρεία εφαρμογή τους στο επίπεδο του 15% ισχύει εδώ και έξι εβδομάδες, μόλις. Θα χρειαστεί χρόνος για να φανούν οι επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους, στις τιμές και στους όγκους για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν στις ΗΠΑ. Προσθέτει, επίσης, ότι χρειάζεται να αξιολογήσουμε και τις συνέπειες των δασμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ώστε να διαπιστωθεί αν πυροδοτούν επιβράδυνση, η οποία μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τα στοιχεία για την απασχόληση, «έχει παραμείνει απροσδόκητα άφαντη».

Τέλος, η UBS επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να ευνοηθεί, αρχικά λόγω των πολιτικών επανεξοπλισμού και επαναβιομηχάνισης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε βελτίωση της κατανάλωσης, αλλά μέχρι τότε η Ευρώπη πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για επενδύσεις. Αυτό που τονίζουν οι αναλυτές της UBS είναι ότι μεγάλο μέρος της κρατικής στήριξης, μέσα από αυτές τις πολιτικές, περιλαμβάνει όρους για τοπική παραγωγή. Τέτοιου είδους περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ζητήματα, σε επίπεδο προσφοράς, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα αναπτύσσονται.