JP Morgan: Εισροές-μαμούθ από την ένταξη της Metlen στον FTSE 100

H ένταξη της Metlen στον FTSE 100 αναμένεται να οδηγήσει σε εισροές 503 εκατ. δολαρίων, που ισοδυναμεί με συναλλακτικό όγκο 30 ημερών περίπου.

Εισροές που θα φτάσουν το μισό δισ. δολάρια αναμένει η JP Morgan στον τίτλο της Metlen στο Λονδίνο, με αφορμή το rebalancing των ευρωπαϊκών δεικτών που θα λάβει χώρα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το rebalancing αναμένεται να δημιουργήσει ροές συνολικού ύψους 34,9 δισ. δολαρίων, μεγάλος μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στις μετοχές των Siemens Energy, Deutsche Bank και Argenx οι οποίες εντάσσονται στον Euro Stoxx 50.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ένταξη της Metlen στον FTSE 100 αναμένεται να οδηγήσει σε εισροές 503 εκατ. δολαρίων, που ισοδυναμεί με συναλλακτικό όγκο 30 ημερών περίπου.