Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq - Στο επίκεντρο η Fed

Ο S&P 500 έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 6.600 μονάδες, ενώ ο Nasdaq «πάτησε» τις 22.340 μονάδες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Θετικά πρόσημα κατέγραψαν οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς το επενδυτικό ηθικό «αναπτερώθηκε» έπειτα από ανάρτηση του Τραμπ ότι οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας πηγαίνουν καλά. Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που ξεκινά αύριο Τρίτη, κατά την οποία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Συγκεκριμένα, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,11% στις 45.884 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,51% στις 6.617 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 0,94% στις 22.348 μονάδες, καταρρίπτοντας επίσης ένα ακόμα νέο ρεκόρ.

Αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Κίνα συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τους δασμούς και την επικείμενη προθεσμία για την πώληση του Tiktok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απαγόρευση του TikTok εάν η Κίνα δεν αποσύρει τις απαιτήσεις της για μείωση των δασμών και των τεχνολογικών περιορισμών.

Παράλληλα με την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, η Nvidia βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της Κίνας από την αρμόδια αρχή. Όπως μεταδίδει το CNBC, η Κρατική Υπηρεσία για Ρύθμιση της Αγοράς (SAMR) της Κίνας, ξεκίνησε έρευνα για την Nvidia σχετικά με την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού δικτύων για servers και data centers Mellanox το 2020, ένα deal που τότε είχε εγκριθεί υπό προϋποθέσεις από την Κίνα. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο η Nvidia φέρεται να παραβίασε τους νόμους της χώρας. Η μετοχή της έχασε 0,04%.

Επιπλέον, κέρδη 3,6% σημείωσε η μετοχή της Tesla μετά την αποκάλυψη ότι ο Μασκ πρόκειται να αγοράσει μετοχές αξίας 1 δισ. δολαρίων περίπου, κάτι το οποίο οι επενδυτές θεώρησαν ως ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της προς τη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί.