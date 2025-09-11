Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 2% για το WTI

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, λόγω των ανησυχιών για εξασθένηση της ζήτησης στις ΗΠΑ και την ευρύτερη υπερπροσφορά οι οποίες αντιστάθμισαν τις απειλές για την παραγωγή λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, λόγω των ανησυχιών για εξασθένηση της ζήτησης στις ΗΠΑ και την ευρύτερη υπερπροσφορά οι οποίες αντιστάθμισαν τις απειλές για την παραγωγή λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,12 δολάρια, ή 1,66%, κλείνοντας στα 66,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ έχασαν 1,30 δολάρια, ή 2,04%, στα 62,37 δολάρια.

«Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση σήμερα λόγω των απαισιόδοξων τίτλων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), που υποδηλώνουν τεράστια υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου την επόμενη χρονιά», δήλωσε ο αναλυτής της Commerzbank, Κάρστεν Φριτς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο φέτος, καθώς ο OPEC+ αυξάνει περαιτέρω την παραγωγή.

Ωστόσο, η έκθεση του OPEC, η οποία δημοσιεύθηκε μετά από εκείνη του ΙEA, διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εκτός OPEC για το έτος, επικαλούμενος σταθερή ζήτηση.

Ο OPEC και οι σύμμαχοί του, η γνωστή ομάδα OPEC+ αποφάσισαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο.

Η αγορά διχάζεται ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη έλλειψη προσφοράς λόγω της αύξησης της έντασης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, και στην πραγματική υπερπροσφορά από την αυξημένη παραγωγή του OPEC+ και τα διογκούμενα αποθέματα, σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας προς την Κίνα αναμένεται να αυξηθούν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές του εμπορίου που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη, με την Aramco να μεταφέρει περίπου 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με 1,43 εκατομμύρια βαρέλια τον Σεπτέμβριο.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), έναντι προσδοκιών για μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Η αγορά επίσης αμφισβητεί το κατά πόσο η Κίνα μπορεί να συνεχίσει να απορροφά βαρέλια και να διατηρεί τα αποθέματα των χωρών του ΟΟΣΑ σε χαμηλά επίπεδα, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τυχόν νέες κυρώσεις που επηρεάζουν το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, συζήτησαν στις Βρυξέλλες τις προσπάθειες περιορισμού του ρωσικού ενεργειακού εμπορίου, με τον Γιόργκενσεν να δηλώνει ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες του μπλοκ είναι φιλόδοξες, αλλά υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας.

Ενόψει του 2026, η συνολική αγορά πετρελαίου ενδέχεται να καταγράψει ένα σημαντικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Όλε Χβάλμπι της SEB Research, προσθέτοντας ότι η ζήτηση φαίνεται να αντέχει και θα μπορούσε ενδεχομένως να απορροφήσει την αυξημένη παραγωγή του ΟΠΕΚ+.