Κέρδη πάνω από 1% για το πετρέλαιο με τα γεωπολιτικά στο επίκεντρο

Ενισχύθηκε πάνω από 1% η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, έπειτα από τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία και την πίεση των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, το Brent βρέθηκε υψηλότερα κατά 1,2 δολάρια ή 1,82% στα 67,6 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 1,1 δολάρια ή 1,9% στα 63,75 δολάρια ανά βαρέλι.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο έως και 2% μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στην Ντόχα, προτού περιορίσει τα κέρδη του στο +0,6%.

Η γεωπολιτική ένταση κλιμακώθηκε την Τετάρτη, όταν η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drone στον εναέριό της χώρο κατά τη διάρκεια μαζικής αεροπορικής επιδρομής στην Ουκρανία με δεκάδες drones και πυραύλους. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση απειλή διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού.

Από την άλλη, ο Τραμπ προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία - σημαντικούς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου - ως μέρος της στρατηγική να πιέσει τη Μόσχα να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Οι επενδυτές αναμένουν ευρέως ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά την επόμενή της συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 16 - 17 Σεπτεμβρίου, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και την ζήτηση για πετρέλαιο.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Ενεργειακή Υπηρεσία Πληροφοριών (EIA).

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για μείωση κατά 200.000 βαρέλια. Τα αποθέματα αποσταγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκαν κατά 4,7 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για αύξηση κατά 35.000 βαρέλια.

Η EIA προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο θα υποστούν σημαντικές πιέσεις τους επόμενους μήνες λόγω της αύξησης των αποθεμάτων, καθώς η ομάδα OPEC+, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου και τους συμμάχους του, συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγή.