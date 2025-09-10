Wall Street: Συνεχίζει σε τροχιά ρεκόρ ο S&P - Εκτόξευση 40% για την Oracle

Προς νέα ιστορικά υψηλά κινούνται S&P 500 και Nasdaq στην Wall Street την Τετάρτη, μετά την μικρή, αλλά απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ο PPI υποχώρησε κατά 0,1% τον προηγούμενο μήνα, μετά την απότομη αύξηση που είχε καταγράψει τον Ιούλιο και έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών για άνοδο κατά 0,3%. Ο δομικός PPI που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας επίσης αποκλιμακώθηκε κατά 0,1% ενώ η πρόβλεψη ήταν για αύξηση 0,3%.

Μετά τα στοιχεία, οι επενδυτές εκτιμούν κατά 100% ότι η Fed θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο αναμένονται ακόμη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη, τα οποία η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει με προσοχή. H χθεσινή προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσε αυτή την προσδοκία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 56,52 μονάδες ή 0,08% και διαμορφώνεται στα επίπεδα των 45.674 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται στις 6.547 μονάδες, με άνοδο 0,53%, την τέταρτη σε πέντε συνεδριάσεις. Ο τεχνολογικός Nasdaq βρίσκεται στο +0,34% και στις 21.953 μονάδες.

Χθες, οι δείκτες ολοκλήρωσαν σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον Dow Jones να κλείνει με κέρδη 196 μονάδων ή 0,43% στις 45.711 μονάδες, τον S&P 500 να διαμορφώνεται στις 6.512 μονάδες, με άνοδο 0,27% και τον Nasdaq να ολοκληρώνει στις 21.879 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,37%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Oracle σημειώνει άνοδο σχεδόν 40%, η καλύτερη επίδοση από το μακρινό 1992, αφού ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αυξήσουν τα έσοδα από υποδομές cloud κατά 77% φέτος, στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κολοσσός του λογισμικού ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα από το cloud που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030. Στα αποτελέσματα του τριμήνου που τελείωσε στις 31 Αυγούστου, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,47 δολάρια, πολύ κοντά στην εκτίμηση των αναλυτών της LSEG, για 1,48 δολ. Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν περίπου αμετάβλητα στα 2,93 δισ. δολ., ή 1,01 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 2,93 δισ. δολ., ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πλησιάζει πλέον το 1 τρισ. δολάρια.

Πολλοί αναλυτές δηλώνουν «έκπληκτοι» από την επίδοση της Oracle, με τους εκείνους της Wells Fargo να κάνουν λόγο για μία «μνημειώδης επιβεβαίωση» της δυναμικής του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης

Η Klarna, η σουηδική εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τύπου «buy now, pay later», θα διαπραγματευτεί για πρώτη φορά ως δημόσια εταιρεία την Τετάρτη, αφού ανακοίνωσε δημόσια προσφορά των μετοχών της στα 40 δολάρια η καθεμία, περίπου 4 δολάρια υψηλότερα από ό,τι είχε εκτιμήσει προηγουμένως.

Η μετοχή της Apple υποχωρεί 2%, μια ημέρα μετά την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της με τίτλο «Awe Dropping», όπου ανακοινώθηκε η νέα γκάμα iPhone 17 — περιλαμβάνοντας τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Στο διεθνές τοπίο, δασμούς έως και 100% κατά της Ινδίας και της Κίνας στις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύοντας στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απηύθυνε το σχετικό κάλεσμα σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να ακολουθήσει τυχόν πρόσθετους ευρωπαϊκούς δασμούς σε Πεκίνο και Νέο Δελχί εάν υπάρξει σχετικός συντονισμός με τις Βρυξέλλες.