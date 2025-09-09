ΗΠΑ: Επί τα χείρω αναθεώρηση στην απασχόληση - «Χάθηκαν» 911.000 θέσεις εργασίας

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η οποία αυξάνει τις ανησυχίες τόσο για την υγεία της οικονομίας όσο και για την διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, τα οποία αυξάνουν τις ανησυχίες τόσο για την υγεία της οικονομίας όσο και για την διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Οι ετήσιες αναθεωρήσεις των δεδομένων μισθοδοσίας εκτός γεωργίας για το έτος μέχρι τον Μάρτιο του 2025 έδειξαν μείωση 911.000 από τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Η συνολική αναθεώρηση ήταν στο υψηλότερο άκρο των προσδοκιών της Wall Street, οι οποίες κυμαίνονταν από περίπου 600.000 έως και ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Οι αναθεωρήσεις ήταν πάνω από 50% υψηλότερα από την προσαρμογή του περασμένου έτους.

Οι αριθμοί, οι οποίοι προσαρμόζονται από τα δεδομένα της τριμηνιαίας απογραφής και αντικατοπτρίζουν ενημερωμένες πληροφορίες για τα ανοίγματα και τα κλεισίματα επιχειρήσεων, προσθέτουν στοιχεία στην εκτίμηση ότι η απασχόληση στις ΗΠΑ αποδυναμώνεται.

Οι αναθεωρήσεις της Τρίτης δεν αποτελούν από μόνες τους μια αντανάκλαση των τρεχουσών συνθηκών, καθώς χρονολογούνται έως και ενάμιση χρόνο πίσω. Ωστόσο, τα στοιχεία των τελευταίων μηνών δείχνουν επίσης μια αδύναμη αγορά εργασίας. Τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο σημειώθηκε μέση αύξηση μισθοδοσίας μόλις 29.000 ανά μήνα, κάτω από το breakeven όριο για τη διατήρηση σταθερού του ποσοστού ανεργίας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στον τομέα της αναψυχής και της φιλοξενίας (-176.000), των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών (-158.000) και του λιανικού εμπορίου (-126.200). Οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα προσαρμόστηκαν προς τα κάτω κατά 31.000.

Εκτός από τις οικονομικές ανησυχίες, οι αναθεωρήσεις φέρνουν επίσης πρόσθετη πίεση στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει δεχθεί πυρά από τον Λευκό Οίκο για τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και τα αποτελέσματά της.

Μετά από μια αδύναμη έκθεση για την απασχόληση για τον Ιούλιο που περιελάμβανε σημαντικές καθοδικές αναθεωρήσεις, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την τότε Επίτροπο Έρικα ΜακΕντάρφερ, και όρισε τον οικονομολόγο του Heritage Foundation, Ε.Τζ. Άντονι, ως αντικαταστάτη της.

Ωστόσο, ο αριθμός των μισθοδοσιών του Αυγούστου ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερος από τον Ιούλιο και περιελάμβανε επίσης αναθεωρήσεις που μείωσαν το σύνολο του Ιουνίου σε απώλεια 13.000 θέσεων εργασίας, το πρώτο αρνητικό σύνολο από τον Δεκέμβριο του 2020.