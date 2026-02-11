Ωριμάζει η οικιστική ανάπτυξη των 112 διαμερισμάτων με retail, εστίαση, πισίνες, τραπεζικό κατάσταση και υδρομασάζ. Τα 7 πενταόροφα κτήρια και η κατανομή κατοικιών.

Προχωρά και ωριμάζει περαιτέρω (και περιβαλλοντικά - αδειοδοτικά) ένα ακόμα οικιστικό project που προωθεί η Lamda Development στο Ελληνικό και εν προκειμένω στην περίφημη γειτονιά «Little Athens», με 112 συνολικά διαμερίσματα, retail, εστίαση, πισίνες, τράπεζα και υδρομασάζ.

Προ ημερών, μάλιστα, ολοκληρώθηκε η Διαδικασία Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του συγκροτήματος «Sunset Groves» με αρχιτεκτονικό γραφείο το «A&M Architects», που αφορά στην «αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας με σκοπό την ανέγερση συγκροτήματος επτά κτηρίων, αποτελούμενο από ένα ισόγειο κτήριο με χρήση εμπορικό κατάστημα και έξι πενταόροφα κτήρια κατοικιών, δυο εκ των οποίων με retail, καταστήματα εστίασης και τραπεζικό κατάστημα στο ισόγειο και α' όροφο, με έναν υπόγειο όροφο στάθμευσης (συνολικά 233 θέσεις) και βοηθητικών χώρων, ένα υδάτινο στοιχείο, οκτώ κολυμβητικές δεξαμενές και δεκατέσσερις κατασκευές υδρομασάζ στον ακάλυπτο χώρο (και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο Α-Π6.8 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά)».

Συνολικά, σε όλο το συγκρότημα θα κατασκευαστούν δεκαέξι (16) διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, σαράντα οκτώ (48) διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, σαράντα (40) διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων και οκτώ (8) διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων. Όσον αφορά τα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων, τα τέσσερα (4) εκτείνονται σε δύο επίπεδα, σε αυτά του ισογείου και του α’ ορόφου. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της «The Ellinikon», ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του project προβλέπεται για ένα τμήμα στα τέλη 2027 και άλλο στο β' εξάμηνο 2028.

Η περιοχή του έργου εντάσσεται στην περιοχή πολεοδόμησης Α-Π6 «Γειτονιά των Τραχώνων», συνολικής επιφάνειας 264.735,27 τ.μ., στην οποία επιτρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοικία». Στην περιοχή αυτή, πρωτεύουσα χρήση είναι η κατοικία, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 70% της συνολικής δόμησης, ενώ περιορισμοί καθορίζονται ως προς τις ειδικές χρήσεις «Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών», «Γραφεία και Κέντρα Έρευνας» και «Εστίαση» και «Αναψυκτήρια», το ποσοστό των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά χρήση, το 10% της συνολικής δόμησης. Κύριος του έργου είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε/ HELLINIKON S.M.S.A.».

Τα 7 κτήρια με οικιστικές χρήσεις, retail, εστίαση

Το συγκρότημα αποτελείται συνολικά από 7 κτίρια. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τέσσερα κτίρια αποκλειστικής χρήσης κατοικίας (A, B, Ε, Ζ), δύο κτίρια μεικτής χρήσης κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων εστίασης και τραπεζικό κατάστημα (γραφεία) (Γ και Δ) και ένα αυτόνομο κτήριο καταστήματος (Η). Τα κτίρια Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ θα συνδέονται λειτουργικά μόνο στο επίπεδο του υπογείου με την κατασκευή ενός ενιαίου επιπέδου βοηθητικής χρήσης για τις θέσεις στάθμευσης, τις αποθήκες και τους χώρους των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο κτήριο Δ, τμήμα του υπογείου συνδέεται λειτουργικά με τα εμπορικά καταστήματα ενώ διαχωρίζεται από το υπόλοιπο υπόγειο με υποβάθμιση της στάθμης του.

Εντός του συγκροτήματος θα αναπτυχθούν συνολικά εκατόν δώδεκα (112) διαμερίσματα, πέντε (5) εμπορικά καταστήματα, τρία (3) καταστήματα εστίασης και ένας (1) χώρος γραφείων-τραπεζικό κατάστημα.

Το κτήριο Α με δόμηση πάνω από 2.217 τ.μ. θα περιλαμβάνει 21 διαμερίσματα, το κτήριο Β με δόμηση 2.534 τ.μ. 18 διαμερίσματα, το κτήριο Γ με δόμηση 1.816 τ.μ. 17 διαμερίσματα, το κτήριο Δ με ίδια δόμηση επίσης 17 διαμερίσματα, το κτήριο Ε με δόμηση 2.534 τ.μ. 18 διαμερίσματα και το κτήριο Ζ με συνολική δόμηση 2.217 τ.μ. θα περιλαμβάνει 21 διαμερίσματα. Τα γραφεία και το retail συνολικά θα καταλαμβάνουν 1.005 τ.μ. και η εστίαση σχεδόν 400 τετραγωνικά μέτρα.

Συνολικά, θα κατασκευαστούν διακόσιες οκτώ (208) θέσεις στάθμευσης ΙΧ οχημάτων στο επίπεδο του υπογείου και είκοσι πέντε (25) θέσεις στον ισόγειο διαμορφωμένο χώρο που αντιστοιχούν στα εμπορικά καταστήματα, γραφεία και τα καταστήματα εστίασης. Η διάταξη των κτιρίων γίνεται με γραμμικό τρόπο περιμετρικά της οικοδομικής γραμμής και πάντα σε υποχώρηση από αυτή, δημιουργώντας μια νοητή αλυσίδα κτιριακών όγκων που αναπτύσσονται κατά μήκος των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο δυνατό μήκος με θέα προς τη θάλασσα

Η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση είναι 14.787,42 τ.μ., εκ των οποίων καταλαμβάνουν η Κατοικία 13.316,97 τ.μ., τα Εμπορικά Καταστήματα 859,57 τ.μ., τα Γραφεία 211,26 τ.μ. και τα Καταστήματα Εστίασης 399,62 τ.μ.. Επίσης, προβλέπονται πραγματοποιούμενοι ημιυπαίθριοι χώροι 1.913,74 τ.μ., πραγματοποιούμενοι Εξώστες & Ημιυπαίθριοι Χώροι 5.576,38 τ.μ. και Συνολική Επιφάνεια Υπογείω: 3.829,01+5.625,59 = 9.454,60 τ.μ., αλλά και λοιπά στοιχεία περιβάλλοντος χώρου & κατασκευών με πέργκολες περιβάλλοντος χώρου 46,89 τ.μ., υδάτινο στοιχείο ακαλύπτου 101,32 τ.μ., κολυμβητικές δεξαμενές 152,13 τ.μ., υδρομασάζ 58,17 τ.μ., φύτευση ακαλύπτου 7.281,87 τ.μ., επιφάνεια Φύτευσης Δωμάτων 272,03 τ.μ..

Η τοποθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο γίνεται με τρόπο, ώστε οι επιμήκεις πλευρές των κτιρίων να στρέφονται προς τη θάλασσα και τη θέα, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ τους και η τοποθέτηση των «πίσω» (σε σχέση με τη θέση τους ως προς τη θάλασσα) κτιρίων επιτρέπουν την οπτική φυγή προς τη θάλασσα. Οι τύποι των κτιρίων κατοικιών είναι δύο, με όμοια λογική διάρθωσης ως προς τον αριθμό και τη διάταξη των κλιμακοστασίων και όμοιο πλάτος 17,50 m..

Οι τύποι των κτηρίων

Το κτίριο Α, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά είκοσι ένα (21) διαμερίσματα με δύο ανεξάρτητες εισόδους - κλιμακοστάσια με δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος.

Το κτίριο Β, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά δεκαοκτώ (18) διαμερίσματα με δύο ανεξάρτητες εισόδους - κλιμακοστάσια, δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος και έναν κεντρικό φωταγωγό που εκτείνεται από το επίπεδο του υπογείου έως το επίπεδο του δώματος. Το κτίριο Γ, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά δεκαεπτά (17) διαμερίσματα με δύο ανεξάρτητες εισόδους – κλιμακοστάσια, με δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος. Διαθέτει επίσης τρία καταστήματα εστίασης και δύο εμπορικά καταστήματα, τα οποία εκτείνονται σε δύο επίπεδα (ισόγειο και α’ όροφο). Καθένα από τα τρία καταστήματα εστίασης διαθέτει υπαίθριο χώρο αποκλειστικής χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση των πελατών. Το κτίριο Δ, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά δεκαεπτά (17) διαμερίσματα με δύο ανεξάρτητες εισόδους - κλιμακοστάσια με δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος. Διαθέτει επίσης δυο εμπορικά καταστήματα και 1 χώρο γραφείων – τραπεζικό κατάστημα, τα οποία εκτείνονται σε τρία επίπεδα (ισόγειο, α’ όροφο και υπόγειο με βοηθητική χρήση).

Το κτίριο Ε, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά δεκαοκτώ (18) διαμερίσματα με 2 ανεξάρτητες εισόδους - κλιμακοστάσια με δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος και έναν κεντρικό φωταγωγό που εκτείνεται από το επίπεδο του υπογείου έως το επίπεδο του δώματος. Το κτίριο Ζ, αποτελείται από ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ όροφο και δώμα, διαθέτει συνολικά είκοσι ένα (21) διαμερίσματα με δύο ανεξάρτητες εισόδους - κλιμακοστάσια με δύο φωταγωγούς που εκτείνονται από το επίπεδο του ισογείου έως το επίπεδο του δώματος. Το κτίριο Η είναι ισόγειο εμπορικό κατάστημα και διαθέτει υπαίθριο χώρο αποκλειστικής χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση των πελατών.

Όλα τα κτίρια, εκτός του Η, συνδέονται μέσω δύο κλιμακοστασίων, το καθένα, με τον υπόγειο χώρο του συγκροτήματος. Σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί ένας βοηθητικός χώρος αποθήκης που βρίσκεται στο υπόγειο του συγκροτήματος. Σε κάθε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί μία θέση στάθμευσης ΙΧ, ενώ σε κάθε διαμέρισμα δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων αντιστοιχούν δύο θέσεις στάθμευσης ΙΧ.

Προσβασιμότητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου προβλέπεται η διαμόρφωση του οδικού δικτύου στο Ο.Τ. Α-Π6.8 με την κατασκευή: 1. Στο Βόρειο όριο του οικοδομικού τετραγώνου, προβλέπεται διαμόρφωση Εγκεκριμένου Πεζοδρόμου. 2. Στο Ανατολικό όριο του οικοδομικού τετραγώνου, προβλέπεται διαμόρφωση Εγκεκριμένης Οδού. 3. Στο Νότιο όριο του οικοδομικού τετραγώνου, προβλέπεται διαμόρφωση Εγκεκριμένης Οδού. 4. Στο Δυτικό όριο του οικοδομικού τετραγώνου, προβλέπεται διαμόρφωση Πεζοδρόμου πλάτους και κατ’ επέκταση αυτού Πράσινο-Γραμμικό Πάρκο που διασχίζει τμήμα του Μητροπολιτικού πόλου.

Η πρόσβαση οχημάτων για τις κατοικίες γίνεται από την Εγκεκριμένη Οδό στο Δυτικό όριο του οικοδομικού τετραγώνου, μέσω ράμπας εισόδου-εξόδου προς το υπόγειο πάρκινγκ και εναλλακτικά μέσω επίγειας δευτερεύουσας εισόδου προς το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου. Η δευτερεύουσα είσοδος θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για λόγους συντήρησης και μεταφοράς αντικειμένων.

Για τα καταστήματα εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα και τα γραφεία η είσοδος των οχημάτων πραγματοποιείται από μια ξεχωριστή δίοδο, στο Νότιο όριο του οικοδομικού τετραγώνου. Ένας εσωτερικός δρόμος παραπλεύρως της Εγκεκριμένης Οδού επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση των οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των καταστημάτων. Η έξοδος των οχημάτων διαμορφώνεται στο Ανατολικό όριο του Οικοδομικού τετραγώνου, προς την Εγκεκριμένη Οδό. Ως προς τους διαθέσιμους χώρους για επιβίβαση/αποβίβαση (drop-off), έχουν οριστεί δύο θέσεις για την λειτουργία των χώρων εστίασης, εμπορίου και γραφείων. Η πρώτη βρίσκεται κατά μήκος της εσωτερικής οδού, πλησίον του σημείου εισόδου οχημάτων στο Νότιο όριο και η δεύτερη βρίσκεται επίσης κατά μήκος της εσωτερικής οδού πλησιέστερα στην έξοδο επί του ανατολικού ορίου του οικοδομικού τετραγώνου.