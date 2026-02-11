Ανείσπρακτα ενοίκια: Το έντυπο κλειδί που μηδενίζει τον φόρο - Τα SOS για τους ιδιοκτήτες

Ποιοι κινδυνεύουν με φόρο 15% έως 45% για ανύπαρκτα εισοδήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν την υποβολή της δήλωσης. Τι αλλάζει για τα εισοδήματα του 2026.

Η αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει συνοδευτεί από περισσότερες καθυστερήσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων που ενοικιάζουν τα ακίνητα τους είτε δεν εισπράττουν τα μισθώματα είτε εισπράττουν μικρότερα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους.

Για να αποφύγουν την πληρωμή φόρου για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Όσοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια το 2025 δεν αρκεί να δηλώσουν στα έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης τα ποσά που δεν έχουν εισπράξει για να απαλλαγούν από το φόρο που επιβάλλεται με συντελεστές 15% - 45% με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2025.

Οι κινήσεις που γλιτώνουν φόρους

Πριν το ετήσιο ραντεβού τους με την εφορία οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να υποβάλουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, «Τα Αιτήματά μου» τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν:

- Το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα.

- Η δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

- Για πτωχευμένο μισθωτή, ο πίνακας αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Τα εισοδήματα από ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2025 φορολογούνται με συντελεστή:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Τι άλλαξε το 2026

Τα εισοδήματα από ακίνητα που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα φορολογηθούν με νέα κλίμακα στην οποία έχει προστεθεί ενδιάμεσος συντελεστής 25% (αντί 35%) για εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, ελαφρύνοντας περίπου 160.000 ιδιοκτήτες.

Η κλίμακα για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος και θα δηλωθούν για να φορολογηθούν το 2027 διαμορφώνεται σε 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 25% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001-24.000 ευρώ, 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 24.001-35.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 35.001 ευρώ.