Συνδικαλιστικός «εμφύλιος» στην ΓΣΕΕ μετά την έρευνα για τον Παναγόπουλο

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και 5 ακόμα φυσικά πρόσωπα είναι ποινικά ελεγχόμενοι, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, μετά την έρευνα που ξεκίνησε για την εμπλοκή (ή μη) του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμα φυσικά πρόσωπα είναι ποινικά ελεγχόμενοι, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προορίζονταν για την εκπόνηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο κ. Παναγόπουλος ελέγχεται πλέον για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων ύψους περίπου 2,1 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων, τα οποία διαχειρίστηκε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο οποίο διατηρούσε την ιδιότητα του προέδρου.

Και ενώ είναι σε εξέλιξη επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος του, η Συνομοσπονδία απειλείται με «εμφύλιο» εν όψει και του συνεδρίου της το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 16-19 Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ένα συνέδριο, στο οποίο όπως επισήμανε από την πρώτη στιγμή ο κ. Παναγόπουλος, θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, παρότι το ΠΑΣΟΚ -του οποίου είναι μέλος εδώ και 4 δεκαετίες- έσπευσε να αναστείλει την κομματική του ταυτότητα μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega χθες, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η εισαγγελική έρευνα που αφορά στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ δεν σχετίζεται με τη συνεργασία που έχουν διαχρονικά οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε θέματα κατάρτισης με την πολιτεία και εξήγησε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Τα συνδικαλιστικά «μποφόρ»

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ αμέσως μετά την γνωστοποίηση της έρευνας, ο Γιάννης Παναγόπουλος έλαβε τη στήριξη των συνδικαλιστών ομοϊδεατών του στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ, ενώ οι άλλες παρατάξεις (ΔΑΣ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ, ΕΑΚ) τήρησαν αποστάσεις και στάση αναμονής, περιμένοντας την τελική ετυμηγορία.

Χθες μάλιστα σε σύσκεψη της ΠΑΣΚΕ δόθηκε νέα στήριξη από τους συνδικαλιστές της στον κ. Παναγόπουλο, απειλώντας ακόμα και με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Με επιστολή-φωτιά, η συνδικαλιστική παράταξη εκφράζει την απόλυτη αγανάκτησή της για τη στάση του κόμματος απέναντι στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, και κάνει λόγο για οργανωμένο «λιντσάρισμα» και «δολοφονία χαρακτήρα».

Πριν από τη σύσκεψη είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του «Συνδικαλιστικού Δικτύου» του ΠΑΣΟΚ, η οποία εμμέσως πλην σαφώς απαιτούσε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας, από τη στιγμή που είχε αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων», τονίζει, αναφέροντας ότι «οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: 'Δεν πάει άλλο'».

Από την άλλη πλευρά η παράταξη της ΓΣΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γκιάτης) ζητά την αναβολή του συνεδρίου του Απριλίου, την αποχή από τις διαδικασίες όλων των εκπροσώπων παρατάξεων και μελών που είχαν ενεργό συμμετοχή σε δομές της ΓΣΕΕ οι οποίες τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και τον διορισμό νέας διοίκησης.

Όπως υποστηρίζει η παράταξη, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει τη Συνομοσπονδία σε σοβαρή θεσμική κρίση και προτείνει διορισμό νέας, προσωρινής διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, με πρωτοβουλία παρατάξεων και προσώπων που, σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, δεν εμπλέκονται στις υποθέσεις που διερευνώνται.