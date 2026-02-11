Απώλειες και καθυστερήσεις δεμάτων από ΕΛΤΑ και Courier: Νέες αποζημιώσεις φέρνει απόφαση της ΕΕΤΤ

Τα ποσά που προβλέπει η νέα απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι ειδικοί όροι και οι εξαιρέσεις.

Νέο πλαίσιο αποζημιώσεων για περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή καθυστέρησης ταχυδρομικών αντικειμένων θεσπίζει απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία βάζει σαφείς κανόνες και ανώτατα όρια ευθύνης για παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών.

Η απόφαση αφορά τόσο το παραδοσιακό ταχυδρομείο όσο και τις υπηρεσίες courier και καθορίζει, για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο, το μέγιστο ύψος κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης που δικαιούνται ιδιώτες και επιχειρήσεις σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, οι αποζημιώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, το αν πρόκειται για εσωτερικό ή διεθνές αντικείμενο, καθώς και αν έχει δηλωθεί αξία ή ασφάλιση.

Απώλεια με το παραδοσιακό ταχυδρομείο

Στο παραδοσιακό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ και λοιποί πάροχοι με ειδική άδεια), οι αποζημιώσεις ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση ολικής απώλειας συστημένου φακέλου εσωτερικού προβλέπεται αποζημίωση 36 ευρώ, ενώ για συστημένο φάκελο εξωτερικού η αποζημίωση ανέρχεται σε 30 ευρώ. Στην περίπτωση των δεμάτων τώρα εσωτερικού τώρα η αποζημίωση βασίζεται στην πραγματική αξία του περιεχομένου, με ανώτατο όριο ωστόσο τα 235 ευρώ.

Για διεθνή δέματα προβλέπεται αποζημίωση 40 SDR (Special Drawing Rights -Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα όπως ορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του από το ΔΝΤ). Το ποσό ωστόσο προσαυξάνεται ανά κιλό βάρους με 4,5 SDR ενώ προβλέπεται και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους. Σε αντικείμενα με δηλωμένη αξία, δηλαδή ασφαλισμένα, η αποζημίωση ισούται με τη δηλωμένη αξία.

Τι ισχύει για τα courier

Αντίστοιχα, στις ταχυμεταφορές (courier) που λειτουργούν με γενική άδεια, το ύψος της αποζημίωσης συνδέεται άμεσα με το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. Για παράδειγμα, σε απώλεια φακέλου εσωτερικού προβλέπεται αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του ταχυδρομικού τέλους, ενώ για δέμα εσωτερικού το οκταπλάσιο. Για αποστολές εξωτερικού, τα αντίστοιχα πολλαπλάσια είναι χαμηλότερα (πενταπλάσιο στην περίπτωση του φακέλου και τετραπλάσιο στην περίπτωση των δεμάτων). Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, για αντικείμενα με δηλωμένη αξία, η αποζημίωση καλύπτει πλήρως τη δηλωμένη αξία.

Καθυστερήσεις από 3 ημέρες και πάνω

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για καθυστερήσεις στην επίδοση. Για παράδειγμα σε περίπτωση καθυστέρησης τριών ημερών, ο χρήστης δικαιούται αποζημίωση ίση με δύο ταχυδρομικά τέλη, ποσό που κλιμακώνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών καθυστέρησης, έως και τις 15 ημέρες. Σημειωτέον ότι καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών τεκμαίρεται ως απώλεια του αντικειμένου.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι, εάν το ταχυδρομικό αντικείμενο παραδοθεί σε διαφορετικό σημείο από το συμφωνημένο – όπως σε αυτοματοποιημένη θυρίδα ή κατάστημα – χωρίς αποδεδειγμένη συναίνεση του χρήστη, τότε καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ταχυδρομικού τέλους.

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με τον πάροχο και έχουν καταβάλει το σχετικό τέλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν έγγραφο αίτημα εντός έξι μηνών από την αποστολή. Η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έγκριση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις για τους παρόχους.

Από το νέο πλαίσιο εξαιρείται η απλή αλληλογραφία που αποστέλλεται μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, ενώ δεν καλύπτονται ζητήματα όπως εκτελωνισμοί, αντικαταβολές ή θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι ειδικές συμβάσεις μεταξύ παρόχων και μεγάλων πελατών μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς όρους αποζημίωσης, εφόσον αυτοί περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση.

Η απόφαση της ΕΕΤΤ θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνοντας στους παρόχους το απαραίτητο χρονικό περιθώριο προσαρμογής.