ΧΑ: Έβγαλε «άμυνα» στις 2.000 μονάδες

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε ο Γενικός Δείκτης, σε μια συνεδρίαση όπου ο «καθαρός» τζίρος δεν ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ. Στο 1% οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών.

Με εξαίρεση κάποια μικρά κέρδη στα πρώτα 60 λεπτά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος τη Δευτέρα, υποχωρώντας έως τις 2.004 μονάδες, με «καθαρό» τζίρο που δεν ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ.

Η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη Γαλλία και με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα κορυφώνεται από σήμερα και ότι βρισκόμαστε στην αρχή μια πιθανώς προοδευτικής και μακράς σε διάρκεια πτώσης.

Η έλλειψη καταλυτών εμφανής και σε άλλα «μέτωπα» εκτός συνόρων. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποχρεώνεται να προειδοποιεί εκ νέου τη Μόσχα με κυρώσεις. Στο μεταξύ, ο Γερμανός Καγκελάριος δηλώνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ και επαναλαμβάνει την εκτίμηση ότι η Μόσχα δεν θα περιοριστεί στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ αυτή την εβδομάδα αναμένεται και η συνεδρίαση της ΕΚΤ, από την οποία, ωστόσο, όπως εκτιμούν στην πλειονότητά τους οι αναλυτές δεν αναμένεται να προκύψει μείωση επιτοκίων.

Παρόμοια… ένδεια καταλυτών και εντός συνόρων. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το ΑΕΠ β' τριμήνου την Παρασκευή ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ δεν προκύπτει κάποιος καταλύτης για την αγορά, ενώ η αξιολόγηση της DBRS για την Ελλάδα δεν έκρυβε εκπλήξεις.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα και η διαδικασία υποβολής προσφορών για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια μπλοκ στα νότια της Κρήτης, με την προθεσμία να λήγει μεθαύριο Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Μένει να φανεί αν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από εγχώριες εισηγμένες θα δώσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες αφορμές διαφοροποίησης σε μεμονωμένους τίτλους. Αύριο, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, ανακοινώνει η Metlen, ενώ την ίδια ημέρα αναμένονται αποτελέσματα και από τις διοικήσεις των Σαράντης, ΔΑΑ και Fourlis.

Τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,28% στις 2.017,44 μονάδες, ενώ μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών που υποχώρησε 1,03% στις 2.181,58 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 58 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, ισάριθμες υποχώρησαν και 37 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 162 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,23 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος της Jumbo σε ποσοστό 3,43% στα 31,34 ευρώ, και ακολούθησαν Aegean και Motor Oil ενισχυμένες 1,77% και 1,23% αντίστοιχα. Με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των ElvalHalcor (+1,17%), Τιτάν (+1,10%) και Τρ. Κύπρου (+1,08%), ενώ μικρότερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι των ΔΕΗ (+0,71%), Coca-Cola HBC (+0,60%), ΟΠΑΠ (+0,53%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,46%) και Cenergy (+0,38%).

Αμετάβλητη στα 3,51 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της Alpha Bank, όπως και ο τίτλος της Σαράντης στα 14,38 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΕΤΕ (-2,78%) και Helleniq Energy (-2,36%) κλείνοντας στα 11,89 ευρώ και 8,08 ευρώ αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι Metlen (-1,88%) και Eurobank (-1,32%), ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχώρησαν οι τίτλοι των ΔΑΑ (-0,96%), Lamda Development (-0,71%), ΟΤΕ (-0,68%), Τρ. Πειραιώς (-0,18%), Viohalco (-0,16%), ΕΥΔΑΠ (-0,14%), Optima (0,13%) και Aktor (-0,13%).