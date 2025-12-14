Οι Ουκρανοί έπληξαν ρωσικούς στόχους ενεργειακού ενδιαφέροντος

Χτυπήθηκαν το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ και υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, αλλά και μία υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια που τελούν υπό ρωσική κατοχή, όπως και στην Κριμαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ