Αίγυπτος: Πρόταση για τη σύσταση ενοποιημένου μηχανισμού αγορών έκτακτης ανάγκης για πετρέλαιο - φυσικό αέριο

Το Κάιρο πρότεινε πέντε νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αραβικής ενεργειακής ασφάλειας.

Η Αίγυπτος πρότεινε πέντε νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αραβικής ενεργειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου κι ενός χάρτη ενεργειακής διασύνδεσης και συντονισμού των αγορών έκτακτης ανάγκης για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Πετρελαίου.

Συμμετέχοντας στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού Εξαγωγών Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών που πραγματοποιείται στο Κουβέιτ, ο Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπαντάουι, πρότεινε επίσης, μία ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα καλύπτοντας την εξόρυξη και τη διανομή, αλλά και ενεργειακά προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

