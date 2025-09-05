Αύξηση 6,5% κατέγραψαν οι πάγιες επενδύσεις, ενώ η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1%. Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ήταν χαμηλότερος από αυτόν του πρώτου τριμήνου (2,2%).

Στο 1,7% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο του 2025 έναντι του β’ τριμήνου του 2024 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Το ΑΕΠ β’ τριμήνου στηρίχθηκε κατά βάση από τις πάγιες επενδύσεις και σε μικρότερο βαθμό από την καταναλωτική δαπάνη. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις εισαγωγές.

Τα προσωρινά στοιχεία β’ τριμήνου δείχνουν μικρή άνοδο της καταναλωτικής δαπάνης κατά 1%. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης σημείωσε μικρότερη άνοδο της τάξης του 0,7%.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Όμως, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών (κατά βάση τουριστικές εισπράξεις) αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Το σχόλιο του ΥΠΕΘΟ για την ανάπτυξη

Σε ανακοίνωσή του λίγο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνει πως οι επιδόσεις αυτές βρίσκονται εντός του εύρους των προβλέψεών του και υπογραμμίζει πως ο στόχος για ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,3% δεν μεταβάλλεται.

Το ΥΠΕΘΟ αποδίδει τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι του α’ τριμήνου (2,2%) στη διεθνή συγκυρία και την υψηλή αβεβαιότητα που επικράτησε το β’ τρίμηνο λόγω της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ και στη μεγάλη μείωση των αποθεμάτων που σημειώθηκε.

Σημειώνει ακόμη πως οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά φθάνοντας σε σταθερά μεγέθη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010 και ύστερα και υπογραμμίζει πως λόγω και της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα επόμενα τρίμηνα θα ανέβουν και πάλι οι ρυθμοί ανάπτυξης.

Ανάπτυξη 1,5% στην Ευρωζώνη - 1,6% στην ΕΕ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat η οικονομία της Ευρωζώνης σημείωσε ανάπτυξη 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,6%.

Πέρα από την Ιρλανδία που λόγω της διάρθρωσης της οικονομίας της καταγράφει διαφορετικά επίπεδα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το β' τρίμηνο παρουσίασαν οι: Βουλγαρία (3,4%), Κύπρος (3,3%), Κροατία (3,2%), Λιθουανία (3,1%) και Πολωνία (3%). Από τις μεγάλες οικονομίες της ΕΕ, η Ισπανία κατέγραψε ανάπτυξη 2,2%, η Γαλλία 0,8%, η Ιταλία 0,4% και η Γερμανία 0,2%.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές

Με βάση τα προσωρινά εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Στην Ευρωζώνη σημειώθηκε αύξηση 0,1% και στην ΕΕ αύξηση 0,2% σε τριμηναία βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.