Μητσοτάκης: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Μητσοτάκης: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας
Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά, αναφέρει ο πρωθυπουργός για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ.

