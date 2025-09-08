Reuters: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων; Πέντε ερωτήματα ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ

Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τυχόν ενδείξεις για το πως θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η τράπεζα και εάν τυχόν σχεδιάζει να βάλει ένα τέλος στη χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Ο... αλά «γεράκι» τόνος της ομιλίας της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τον Ιούλιο, μείωσε τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω κινήσεις. Ακολούθησε μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, με την οικονομία να δείχνει πως αντέχει, επομένως η Φρανκφούρτη δεν χρειάζεται να δράσει τώρα, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ακολουθούν πέντε βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις αγορές:

1. Τι θα κάνει η ΕΚΤ την Πέμπτη;

Θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2%.

Ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το αναμενόμενο από την τελευταία συνεδρίαση και η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου ήταν διπλάσια από τις προσδοκίες της ΕΚΤ, ενώ η εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειώσει την αβεβαιότητα. Έτσι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν λίγους λόγους, είτε να μειώσουν τα επιτόκια τώρα, είτε να δείξουν τι δείξουν τι θα ακολουθήσει.

«Σκόπιμα δεν ήθελαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα έχουμε», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ευρώπη, Σάιμον Γουέλς.

2. Αλλάζει η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ τις οικονομικές προοπτικές;

Με την πρώτη ματιά, όχι ιδιαίτερα.

Η συμφωνία για τους δασμούς 15% της ΕΕ δεν απέχει πολύ από την βασική προσδοκία της ΕΚΤ για 10%, όπως αναφέρει η Λαγκάρντ.

Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το πλήγμα των δασμών στην οικονομία παραμένει αβέβαιο και θα επηρεάσει ολοένα και περισσότερο τους επόμενους μήνες. Περαιτέρω κλιμάκωση αποτελεί επίσης κίνδυνο.

«Θα ήμουν λίγο πιο επικριτικός ή σκεπτικός σχετικά με τη συμφωνία από ό,τι πιθανότατα θα είναι η ΕΚΤ στη συνεδρίασή της», δήλωσε ο επικεφαλής μακροοικονομικών της ING σε παγκόσμιο επίπεδο, Κάρστεν Μπρζέσκι.

3. Έχει ολοκληρώσει η ΕΚΤ αυτόν τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων;

Όχι απαραίτητα. Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν αποκλείσει μια άλλη κίνηση και η ΕΚΤ είναι διχασμένη ως προς το αν ο πληθωρισμός θα κινηθεί χαμηλότερα ή υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούν ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει με τις μειώσεις των επιτοκίων. Οι traders βλέπουν περίπου 70% πιθανότητα για μία ακόμη μείωση, αλλά μόνο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Όσοι πιστεύουν ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει με τις μειώσεις, αναφέρουν ότι η Λαγκάρντ έθεσε υψηλό πήχη για περαιτέρω κινήσεις και οι προοπτικές θα πρέπει να επιδεινωθούν για να δικαιολογήσουν κάποια. Ορισμένοι αναμένουν μία αύξηση του πληθωρισμού στη συνέχεια, δεδομένης της γερμανικής τόνωσης.

Ωστόσο, μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη που πλήττεται από τους δασμούς, την πίεση στην αγορά ομολόγων, τις μειώσεις επιτοκίων των ΗΠΑ που ωθούν το ευρώ υψηλότερα και τον πληθωρισμό ακόμη χαμηλότερα είναι οι λόγοι για τους οποίους οι μειώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν, επισημαίνουν άλλοι αναλυτές. Η ΕΚΤ βλέπει τον πληθωρισμό να υποχωρεί πολύ κάτω από τον στόχο της το επόμενο έτος.

Οι ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας είναι επίσης στο επίκεντρο. Οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά μικρές αναβαθμίσεις στις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό το 2025, αλλά είναι πιο διχασμένοι για το επόμενο έτος.

4. Τι σημαίνει η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία για την ΕΚΤ;

Είναι μια ακόμη πηγή αβεβαιότητας, αλλά είναι πολύ νωρίς για να επηρεαστεί η σκέψη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας είναι πιθανό να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη για μη δημοφιλή μέτρα λιτότητας.

Εάν οι αγορές πιεστούν περισσότερο, μπορεί η προσοχή να στραφεί ξανά στο ερώτημα εάν η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει ομόλογα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα TPI που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει χώρες, των οποίων το χρέος δέχεται πιέσεις χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να μεγαλώσουν τη διαφορά απόδοσης γαλλικού/γερμανικού 10ετούς ομολόγου σε περίπου 90 μονάδες βάσης από 76 τώρα, λένε οι αναλυτές. Ωστόσο, παρόμοια επίπεδα πέρυσι δεν οδήγησαν την ΕΚΤ να αναπτύξει το Transmission Protection Instrument (TPI) και δεν υπήρξε σημαντική μετάδοση σε άλλες χώρες που θα μπορούσε να την κάνει πιο πιθανό να αναλάβει δράση.

5. Ανησυχεί η ΕΚΤ για την ανεξαρτησία της Fed;

Σίγουρα. Η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να απομακρύνει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, αλλά και την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, συνιστά «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία, όπως έχει δηλώσει η Λαγκάρντ.

Εάν υποχωρήσει η Fed στα αιτήματα για χαμηλότερα επιτόκια, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό, ωθώντας το ευρώ ακόμα υψηλότερα, όπως προειδοποιούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και οι οικονομολόγοι.

«Μιλάμε για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό θα διακυβευόταν χωρίς μια ανεξάρτητη Fed», δήλωσε ο Γκάι Μίλερ, επικεφαλής της στρατηγικής αγοράς της Zurich Insurance Group.