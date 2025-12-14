Οικογένεια Ανιέλι σε Tether: Η Γιουβέντους δεν πωλείται

Κάθετο όχι στον όμιλο κρυπτονομισμάτων ή σε οποιονδήποτε άλλον θέλει να αποκτήσει την ιστορική ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα. Απορρίφθηκε πρόταση της Tether εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η οικογένεια Ανιέλι της Ιταλίας δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τη Γιουβέντους στον όμιλο κρυπτονομισμάτων Tether ή σε οποιονδήποτε άλλον, δήλωσε το Σάββατο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμμετοχών τους - της Exor- απορρίπτοντας την αιφνιδιαστική πρόταση της Tether για τον πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ιταλίας.

«Η Γιουβέντους, η ιστορία μας και οι αξίες μας δεν είναι προς πώληση», δήλωσε ο Τζον Έλκαν, διευθύνων σύμβουλος της Exor, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας φούτερ της ομάδας σε μια σπάνια βιντεοσκοπημένη δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου της Serie A με έδρα το Τορίνο.

Η Tether, με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ και επικεφαλής τον Ιταλό Πάολο Αρντόινο, ο οποίος είναι υποστηρικτής της Γιουβέντους, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε πρόταση εξ ολοκλήρου σε μετρητά για την αγορά του ποσοστού της Exor στον σύλλογο.

Η Tether ανέφερε ότι θα προχωρούσε σε δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές της Γιουβέντους στην ίδια τιμή και ότι σχεδιάζει να επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη του συλλόγου, γνωστού στην Ιταλία ως Juve, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων προσφέρει στην Exor 2,66 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας τη Γιουβέντους σε λίγο πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,17 δισ. δολάρια) και προσφέροντας premium 21% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Γιουβέντους στα 2,19 ευρώ.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ Exor δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το διοικητικό της συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την πρόταση και ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει οποιαδήποτε από τις μετοχές της στη Γιουβέντους σε τρίτο μέρος».

Η Γιουβέντους δεν έχει εμφανίσει ετήσια καθαρή κερδοφορία εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, ενώ η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 27% από τις αρχές του έτους.

Το stablecoin USDT της Tether

Η Tether, εκδότρια του stablecoin USDT που είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, έχει ήδη αποκτήσει φέτος ποσοστό άνω του 10% στη Γιουβέντους, καθιστάμενη ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχός της.

Με την απόκτηση ενός ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού συλλόγου, η Tether - της οποίας η δραστηριότητα αντιμετωπίζει αυξανόμενο κανονιστικό έλεγχο από την ΕΕ - θα μπορούσε να επιδιώξει να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, ενώ παράλληλα να αυξήσει τη συνολική της δημοφιλία.

Η Tether δήλωσε ότι προτείνει την αγορά του 65,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Γιουβέντους που κατέχει η Exor, χωρίς να αποκαλύψει επίσημα την τιμή.

Η Exor, ο μεγαλύτερος μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis και εταιρεία που ελέγχει τον κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων Ferrari, προχωρά σε εξορθολογισμό του ιταλικού της χαρτοφυλακίου.

Φέτος συμφώνησε στην πώληση της κατασκευάστριας φορτηγών Iveco στην ινδική Tata Motors, ενώ τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τον ελληνικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Antenna για την πώληση των ειδησεογραφικών της δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν δύο μεγάλες εφημερίδες και τρεις δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Μια πώληση της Γιουβέντους πιθανότατα θα θεωρούνταν το πιο ξεκάθαρο μέχρι σήμερα σημάδι της σταδιακής αποδέσμευσης της οικογένειας από τη χώρα καταγωγής της. Οι δεσμοί της οικογένειας με τον σύλλογο χρονολογούνται από το 1923, όταν ο Εντοάρντο Ανιέλι ανέλαβε την προεδρία, ενώ ο Έλκαν δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η οικογένεια δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει μετοχές.

Οι επενδυτές, με επικεφαλής την Exor, έχουν διοχετεύσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ νέων κεφαλαίων στη Γιουβέντους τα τελευταία επτά χρόνια.

Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια

Η Γιουβέντους έχει κατακτήσει το ιταλικό πρωτάθλημα 36 φορές, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά την κατάκτηση του ένατου συνεχόμενου τίτλου της το 2020. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έβδομη θέση της Serie A.

Έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν αστέρες όπως οι Μισέλ Πλατινί, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο και Κριστιάνο Ρονάλντο, η Γιουβέντους βοήθησε την οικογένεια Ανιέλι να οικοδομήσει συναίνεση και δημοφιλία στην Ιταλία.

Η στήριξή της άντεξε σκάνδαλα χειραγώγησης αγώνων και οικονομικά σκάνδαλα, με το πιο πρόσφατο το 2023, όταν υπόθεση ψευδούς λογιστικής που συνδεόταν με μεταγραφές παικτών οδήγησε σε αφαίρεση 10 βαθμών στη Serie A.

Η Γιουβέντους ήταν επίσης κινητήρια δύναμη πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα δημιουργίας της αποσχιστικής European Super League το 2021, μαζί με δώδεκα ακόμη κορυφαίους συλλόγους, αμφισβητώντας την εξουσία της UEFA.

Όπως και άλλες κορυφαίες ομάδες της Serie A, δυσκολεύεται να παραμείνει οικονομικά ανταγωνιστική εν μέσω της αυξανόμενης κυριαρχίας της αγγλικής Premier League και ευρωπαϊκών «γίγαντων» όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Το USDT της Tether αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ της αγοράς των stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιταλίας.

Η κεφαλαιοποίησή του ανερχόταν σε περίπου 186 δισ. δολάρια έως την Παρασκευή. Το token υποστηρίζεται από αμερικανικά κρατικά ομόλογα και δολάρια, και η Tether συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους κατόχους αμερικανικού δημόσιου χρέους.

Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα που στοχεύουν στη διατήρηση σταθερής αξίας μέσω ισοτιμίας ένα προς ένα με ένα παραδοσιακό νόμισμα. Υποστηρίζονται από αποθεματικά, κρατικά ομόλογα ή καταθέσεις.

