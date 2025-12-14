Ζελένσκι: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αποτρέπει την ανανέωση της ρωσικής επιθετικότητας

Ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη στο Βερολίνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ένα πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, αποτελούμενο από 20 σημεία και ένας οδικός χάρτης για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να αποτρέψει την ανανέωση της ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόταση δεν θα είναι μία που «να αρέσει σε όλους», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους καθώς ταξίδευε στο Βερολίνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έφτασαν στη γερμανική πρωτεύουσα νωρίς την Κυριακή, μετέδωσε το Associated Press.

«Κατά τη γνώμη μου, το κύριο είναι το σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο, και πρωτίστως για την Ουκρανία, διότι ήταν η Ρωσία που ξεκίνησε τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ότι μετά την υπογραφή του, η Ρωσία δεν θα έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει νέο πόλεμο», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συναντήσεις στο Βερολίνο, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενδέχεται να επιφέρουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές, καθώς τα μέρη θα συνεχίσουν τη συζήτηση του σχεδίου των 20 σημείων, συμπεριλαμβανομένων των όρων μιας κατάπαυσης του πυρός.

«Αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση επί του πεδίου», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν επικεντρώνεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος του ειρηνευτικού σχεδίου, αλλά και σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας.

Ξεχωριστά, σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «χρειάζεται ειρήνη με αξιοπρεπείς όρους» και είναι έτοιμη να εργαστεί «όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά» προς αυτή την κατεύθυνση.