Wall Street: Εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων που θα της δώσουν κατεύθυνση

Τα καθυστερημένα στοιχεία για απασχόληση, πληθωρισμό και άλλα δεδομένα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, θα δώσουν εικόνα για την οικονομία των ΗΠΑ.

Μια πληθώρα καθυστερημένων στοιχείων για την απασχόληση, τον πληθωρισμό, καθώς και άλλα δεδομένα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα θα προσφέρουν μια πολυαναμενόμενη εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στον προσανατολισμό των αγορών έως το τέλος του έτους.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν στο τέλος της εβδομάδας, αφού ο δείκτης αναφοράς S&P 500 είχε κλείσει την Πέμπτη σε ιστορικό υψηλό. Διαδοχικές απογοητευτικές τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων από την Oracle και την Broadcom, δύο εμβληματικές μετοχές στο «στοίχημα» της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ωθήσει τις αγορές φέτος, άσκησαν πιέσεις στον βαρύ τεχνολογικό κλάδο.

Τα επερχόμενα στοιχεία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι επενδυτές και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) κινούνται με περιορισμένη βεβαιότητα από τότε που η 43ήμερη αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανέβαλε τη δημοσίευση βασικών εκθέσεων.

Η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Νοέμβριο αναμένεται την Τρίτη, ενώ ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή, που παρακολουθείται στενά για τις τάσεις του πληθωρισμού, θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

«Υπήρξε έλλειψη σαφήνειας για τους επενδυτές», δήλωσε ο Jim Baird, επικεφαλής επενδύσεων της Plante Moran Financial Advisors. «Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη σίγουρα βοήθησαν στη στήριξη των αγορών. Η Fed και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έδωσαν επίσης μια μικρή ώθηση. Όμως τώρα είναι καιρός να στρέψουμε ξανά την προσοχή μας στην υποκείμενη οικονομία και στην πορεία που ακολουθούμε».

Μια διχασμένη Fed μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς επιδιώκει να στηρίξει μια εξασθενημένη αγορά εργασίας. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα έστειλε μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού είναι απίθανο να μειωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, καθώς αναμένει μεγαλύτερη οικονομική σαφήνεια.

«Λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης και του προγράμματος κάλυψης των καθυστερήσεων, ουσιαστικά θα έχουμε τρεις μήνες στοιχείων τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τον πληθωρισμό να δημοσιεύονται μεταξύ των συνεδριάσεων της Fed τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο», δήλωσε ο David Seif, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ανεπτυγμένες αγορές στη Nomura.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά μόλις 35.000 τον Νοέμβριο. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι, αν και οι μισθοδοσίες αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 40.000 τον μήνα από τον Απρίλιο, η Fed θεωρεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι υπερεκτιμημένα και θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να αντιστοιχούν σε μέση απώλεια 20.000 θέσεων εργασίας τον μήνα.

«Αν αρχίσουμε να βλέπουμε αρνητικές ενδείξεις στα στοιχεία για την απασχόληση, δεν μπορείς να αποφύγεις τη συζήτηση για ύφεση», δήλωσε ο Marvin Loh, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας στη State Street.

Τα μηνιαία στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) έρχονται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο της Fed, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί. Τρεις αξιωματούχοι διαφώνησαν με την απόφαση για μείωση των επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων δύο που υποστήριξαν ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να παραμείνουν αμετάβλητα.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω μειώσεις τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, αλλά αν η αγορά εργασίας σταθεροποιηθεί, τότε οι επόμενες μειώσεις ενδέχεται να μην έρθουν έως ότου επιβραδυνθεί ο πληθωρισμός», ανέφεραν οικονομολόγοι της Morgan Stanley σε σημείωμά τους την Πέμπτη.

Μια έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις συγκαταλέγεται μεταξύ των άλλων ανακοινώσεων της επόμενης εβδομάδας που θα συμβάλουν στην παροχή περισσότερων ενδείξεων για την οικονομική ανάπτυξη. Η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων της Micron Technology την Τετάρτη ενδέχεται επίσης να προσελκύσει αυξημένη προσοχή, μετά τις αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αυτή την εβδομάδα.

Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 16% μέχρι στιγμής το 2025, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη της ανοδικής αγοράς που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 στο 90%. Ο Δεκέμβριος παραδοσιακά είναι θετικός μήνας για τις μετοχές.

Ωστόσο, οι επενδυτές ενδέχεται να επιδιώξουν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους από την αρχή του έτους, ασκώντας πιέσεις πώλησης. Οι επερχόμενες γιορτές αναμένεται επίσης να μειώσουν τους όγκους συναλλαγών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

«Σε γενικές γραμμές, ήταν μια πολύ, πολύ καλή χρονιά για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου», δήλωσε ο Loh. «Αν προκύψουν κάποια ασταθή στοιχεία ή αν δεν υπάρξει ένας ξεκάθαρος λόγος για ανάληψη επιπλέον ρίσκου, αυτό μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα στην αγορά, απλώς και μόνο λόγω των πιο “ρηχών” αγορών».