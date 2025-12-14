Ποντάρουν Ελλάδα και για το καλοκαίρι του 2026 οι αεροπορικές

Η άνοδος του τουρισμού απογειώνει την συνδεσιμότητα της χώρας. Μπαράζ νέων πτήσεων προς την χώρα μας και το 2026.

Στους χάρτες των αεροπορικών εταιρειών για το 2026 αποτυπώνεται η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, με τις πτήσεις για την επόμενη σεζόν να πολλαπλασιάζονται. Με παρακαταθήκη τις καλές επιδόσεις των τελευταίων ετών δε, η χώρα συνεχίζει να προσελκύει νέες συνδέσεις και πρόσθετες συνχότητες ενώ ανοίγει τις αεροπορικές της πύλες και προς νέες πολλά υποσχόμενες αγορές.

Το άνοιγμα στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ινδίας

Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων βρίσκεται η Aegean, η οποία τολμά το μεγαλύτερο στρατηγικό άλμα της. Από τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες απευθείας πτήσεις προς Νέο Δελχί, με πέντε εβδομαδιαίες συχνότητες. Με τον τρόπο αυτό ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας εγκαινιάζει ουσιαστικά τη σύνδεση της Ελλάδας με την ινδική αγορά και ξεκινά, με τα νέα αεροσκάφη που θα παραλάβει, τις πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

Πέρα από την Aegean δε, η χώρα αναμένεται να συνδεθεί με την αχανή αγορά της Ινδία, και με την IndiGo, η οποία το 2026 θα εγκαινιάσει απευθείας πτήσεις τόσο από Δελχί όσο και από Βομβάη προς Αθήνα, τρεις φορές την εβδομάδα.

Ενισχυμένη προδιαγράφεται και η συνδεσιμότητα της έτερης εγχώριας αεροπορικής εταιρείας, Sky Express η οποία εμπλουτίζει τους διεθνείς προορισμούς της ήδη από τον εφετινό χειμώνα. Ο αερομεταφορέας από το φθινόπωρο του 2025 έως και το 2026 σχεδιάζει να προσθέτει νέα δρομολόγια από Αθήνα προς Βερολίνο, Αμβούργο, Λισαβόνα, Μαδρίτη και Λυών ενώ επεκτείνεται και προς Τελ Αβίβ. Παράλληλα, στο χειμερινό πρόγραμμα εντάσσεται η σύνδεση Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ, ενισχύοντας τη διεθνή ακτινοβολία του αεροδρομίου «Μακεδονία».

ΗΠΑ: περισσότερες θέσεις, περισσότερες πόλεις

Δυναμικά συνεχίζουν να επενδύουν στην ελληνική αγορά και οι αμερικανικές αεροπορικές. Συγκεκριμένα η United Airlines αναβαθμίζει τη γραμμή Ουάσιγκτον–Αθήνα με αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας, ενώ η American Airlines επεκτείνεται, εγκαινιάζοντας σύνδεση με Ντάλας και επαναφέροντας πτήσεις από Σικάγο, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια και Σάρλοτ.

Το στοίχημα άλλωστε φαίνεται αν αποδίδει αν σκεφτεί κανείς ότι χάρη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας αλλά και της δημοφιλίας που γνωρίζει η χώρα μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2025 την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση, 5,6%, μετά την Γερμανία και την Ιταλία. Συγκεκριμένα η Ελλάδα υποδέχτηκε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες, οι εισπράξεις των οποίων ενισχύθηκαν αισθητά - κατά 11,7%.

Ενισχύεται η συνδεσιμότητα με την Ευρώπη

Έντονη είναι η κινητότητα και στην περίπτωση της ενίσχυσης συνδεσιμότητας εντός Ευρώπης. Για παράδειγμα η British Airways εξετάζει ενισχύσεις προς Κρήτη, Μύκονο και Πρέβεζα, ενώ η Jet2 παρουσιάζει για το 2026 το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ποτέ για την Ελλάδα, προσθέτοντας νέους εναλλακτικούς προορισμούς, όπως η Σάμος και Μεγανήσι.

Αντίστοιχα και η easyJet επενδύει εδώ, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας μάλιστα το ενδεχόμενο να καθιερώσει το αεροδρόμιο Μακεδονία ως μελλοντικό περιφερειακό κόμβο, ανοίγοντας νέες γραμμές από Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Άμστερνταμ.

Στην ανανέωση του θερινού της προγράμματος προχωρά και η Wizz Air, εγκαινιάζοντας συνδέσεις με Μύκονο, Χανιά, Ρόδο και Ζάκυνθο, ενώ ενισχύει και τη βάση της στο Modlin της Βαρσοβίας με απευθείας πτήσεις προς Αθήνα.

Τέλος και άλλοι αερομεταφορείς όπως οι LOT, Eurowings, Transavia, Condor και Finnair προσθέτουν νέα ή πολλαπλασιάζουν τα υφιστάμενα δρομολόγια προς Ηράκλειο, Κάρπαθο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και νησιωτικούς προορισμούς, εμπλουτίζοντας τον ταξιδιωτικό χάρτη της χώρας.